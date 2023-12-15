ЦБ поднял ключевую ставку до 16% годовых

«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.

Текущее инфляционное давление остается высоким, объясняет регулятор свое решение. «По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0−7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%», — говорится в релизе на сайте Центробанка.

До этого регулятор повышал ставку на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых. 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, а месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.

Как прогнозирует ЦБ, по итогам 2023 года инфляция будет находиться в диапазоне 6,0−7,0% годовых. Цель на 2024 год — вернуть инфляцию к уровню 4% годовых.

Однако, по данным Росстата по итогам ноября, инфляция в России будет выше прогноза в 7%: скорее всего, этот показатель поднимется к 8% годовых по итогам года.

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