ЦБ поднял ключевую ставку до 16% годовых
Банк России на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Банк России на последнем в 2023 году плановом заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.
«Совет директоров Банка России 15 декабря 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых», — отмечается в сообщении Центробанка.
Текущее инфляционное давление остается высоким, объясняет регулятор свое решение. «По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона
До этого регулятор повышал ставку на очередном заседании 27 октября, на 200 б.п., до 15% годовых. 15 сентября ЦБ поднял ставку на 100 б.п., до 13%, а месяцем ранее, на внеочередном заседании 15 августа, ставку повысили сразу на 350 б.п., с 8,5 до 12% годовых из-за усиления инфляционных рисков.
Как прогнозирует ЦБ, по итогам 2023 года инфляция будет находиться в диапазоне
Однако, по данным Росстата по итогам ноября, инфляция в России будет выше прогноза в 7%: скорее всего, этот показатель поднимется к 8% годовых по итогам года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».