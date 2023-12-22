Летят ввысь. Эксперты назвали, какие продукты подорожают в 2024 году

В наступающем 2024 году ожидается повышение цен на некоторые виды продуктов, в том числе на алкоголь и табак, кофе и кондитерские изделия, рис и некоторые виды мяса. Основными причинами удорожания называют неурожай, изменения курса валют и рост стоимости логистики. При этом, как рассказали aif.ru эксперты, в среднем цены увеличатся на 10%.

Погода подвела

Рост стоимости некоторых продуктов питания объясняется неурожаем в основных странах-поставщиках. К таким товарам относится, например, кофе, который начал дорожать еще в конце октября. По данным Росстата, в ноябре 2023 года средняя стоимость напитка в организациях быстрого обслуживания увеличилась на 4,6% по сравнению с сентябрем этого же года.

Свыше 80% всего экспорта кофе на мировой рынок приходится на Бразилию, Вьетнам, Колумбию, Индонезию и Гондурас. Из-за засухи в Бразилии стоимость фьючерсов, например на робусту, выросла в этом году на 42%, пояснил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнев. Кроме того, на цены будет влиять курс доллара к рублю.

«Кофе подорожал в Индии, Вьетнаме и Бразилии. Из-за неблагоприятной погоды предложение сократилось. Также на стоимости могли сказаться и проблемы с логистикой — еще во время пандемии коронавируса доставлять кофе в Россию стало сложнее. При этом есть основания полагать, что укрепление курса рубля в первом полугодии следующего года приведет к сдерживанию роста цен или даже их снижению», — сказал Селезнев.

«Аналогичная ситуация на мировом рынке складывается с рисом — из-за засухи следующий урожай может стать самым низким за последние 20 лет, отметил эксперт. При этом Россия импортирует только длиннозерновые сорта, а круглозерновыми не только обеспечивает себя, но и импортирует в соседние страны. Цены на импортный рис, с учетом сложившейся ситуации, могут вырасти на 20%. При этом отечественные сорта также подорожают, но лишь в пределах средней инфляции или чуть выше, около 7−10%», — резюмировал эксперт.

Умеренный рост

Ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса, а также его проинфляционные последствия, считает доктор экономических наук, профессор департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Константин Лебедев. Эксперт уверен, что инфляция по итогам 2023 года окажется вблизи верхней границы диапазона 7−7,5%.

«Ситуация с ценами на продукты может оказаться не такой простой, так как скоро, возможно, будет принят закон, по которому власти смогут ограничивать цены при их взрывном росте — 30% за два месяца. Поэтому маловероятно, что продуктовая корзина внезапно резко подорожает, но дорожать однозначно будет. Помимо того, что по-прежнему есть проблемы с локализацией, у производителей и ретейлеров будет оставаться желание подзаработать и заодно компенсировать затраты на новое оборудование. Так что ожидать, что продуктовая инфляция вдруг окажется меньше 10%, все-таки не стоит», — пояснил Лебедев.

Экономист также напомнил, что Минфин РФ планирует поднять минимальную розничную цену на алкоголь на 6,4%. Подорожание коснется всего спектра алкогольных напитков, кроме пива. «Кроме того, на ценах на алкоголь и табачные изделия скажется ежегодное повышение акцизов. Плюс пока открыт вопрос по электронным сигаретам и прочим курительным девайсам, здесь тоже может быть приличный рост. Также ожидается удорожание по некоторым видам мяса — индейка, говядина и баранина», — сказал специалист.

По данным Росстата, средняя цена на говядину (кроме бескостного мяса) в ноябре 2023 года составила 515 ₽ за кг, что на 7% больше, чем годом ранее. При этом баранина подорожала за аналогичный период на 14% и достигла 629 ₽ за кг, мясо индейки на 11,6% — 497 ₽ за кг. По словам эксперта, в 2024 году эти продукты могут прибавить еще до 10−12%.

Также ожидается, что в первом квартале будущего года продолжится рост цен на некоторые виды импортных фруктов. В частности, бананы и апельсины подорожали из-за возросших расходов на логистику и ослабления курса рубля, рассказал экономист Николай Кульбака. При этом темп изменения цен будет зависеть от курса рубля.

«Так как эти фрукты ввозятся в Россию, то падение курса рубля всегда влечет за собой рост цен на них, и наоборот — при сильной национальной валюте стоимость будет снижаться. Однако никаких фундаментальных факторов, указывающих, что рубль может серьезно окрепнуть, нет. Поэтому маловероятно, что бананы подешевеют», — сказал экономист.

Ранее экономист Кричевский сообщил об изменении цен в магазинах с 1 января. При этом он отметил, что некоторые товары, напротив, могут потерять в цене. По его словам, такие изменения будут вызваны инфляцией, однако ожидается, что скачки в ценах не будут резкими. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время в РФ будет принят закон, который позволит властям ограничивать цены в случае их ускоренного роста.