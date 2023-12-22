Форс-мажор у Новатэка и другие корпоративные события

Компания НОВАТЭК направила некоторым покупателям сжиженного газа с будущего проекта «Арктик СПГ — 2» уведомление о форс-мажоре. Причина в отсутствии необходимого количества СПГ-танкеров, так как из-за санкций их сложно зафрахтовать. Пока непонятно, будут ли отклонения в графике поставок, но новость негативна для акций. Бумаги просели на 3%.

∙ ФосАгро: Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр за 9 месяцев 2023 г. Выплаты составят 291 ₽ на акцию, доходность 4,3%.

∙ ММЦБ: Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр за 9 месяцев 2023 г. Выплаты составят 20 ₽ на акцию, доходность 2%.

∙ Роснефть, Татнефть, Новошип: Сегодня состоятся собрания акционеров, в повестке которых вопросы об одобрении промежуточных дивидендов.

∙ United Medical Group (GEMC): Сегодня последний день перед приостановкой торгов расписками из-за начала процесса редомициляции. Пауза может продлиться около месяца — так было в прошлый раз с бумагами ВК.

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