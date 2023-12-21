Reuters: Индия предложила G7 отложить запрет на российские алмазы

«Срок введения ограничений на косвенный импорт из России через три-четыре месяца нецелесообразен, поскольку не ясны правила того, как будет отслеживаться происхождение драгоценного камня», — сказал собеседник агентства.

Индия сомневается в целесообразности введения системы отслеживания, так как она требует раскрытия информации об индийских предприятиях. Собеседник Reuters объяснил, что часть этих данных конфиденциальны.

На Индию, как сообщает агентство, приходится около 90% мощностей мировой огранки и полировки алмазов, поэтому страна имеет решающее значение в введении запрета. Новые ограничения на торговлю российскими алмазами повлияет на цепочку поставок драгоценных камней, пишет Reuters.

Индия в основном обрабатывает мелкие российские алмазы, из-за чего страна не ожидает крупных сбоев в торговле. При этом алмазный сектор Индии сталкивается с ослаблением спроса — экспорт драгоценных камней за первые семь месяцев 2023 года сократился на 29% до $10 млрд.

6 декабря страны G7 разработали механизмы по введению с 2024 года постепенного запрета на импорт российских алмазов. 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в который входит запрет на импорт с 1 января непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных на территории страны. С 1 марта также начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.