02:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: Индия предложила G7 отложить запрет на российские алмазы

Индия предложила странам G7 отложить введение запрета на российские алмазы, так как правила отслеживания происхождения драгоценных камней требуют доработок. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.

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Источник: Reuters

«Срок введения ограничений на косвенный импорт из России через три-четыре месяца нецелесообразен, поскольку не ясны правила того, как будет отслеживаться происхождение драгоценного камня», — сказал собеседник агентства.

Индия сомневается в целесообразности введения системы отслеживания, так как она требует раскрытия информации об индийских предприятиях. Собеседник Reuters объяснил, что часть этих данных конфиденциальны.

На Индию, как сообщает агентство, приходится около 90% мощностей мировой огранки и полировки алмазов, поэтому страна имеет решающее значение в введении запрета. Новые ограничения на торговлю российскими алмазами повлияет на цепочку поставок драгоценных камней, пишет Reuters.

Индия в основном обрабатывает мелкие российские алмазы, из-за чего страна не ожидает крупных сбоев в торговле. При этом алмазный сектор Индии сталкивается с ослаблением спроса — экспорт драгоценных камней за первые семь месяцев 2023 года сократился на 29% до $10 млрд.

6 декабря страны G7 разработали механизмы по введению с 2024 года постепенного запрета на импорт российских алмазов. 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в который входит запрет на импорт с 1 января непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных на территории страны. С 1 марта также начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

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