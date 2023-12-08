Итак, еще раз об алмазах: как они влияют на рынки

Итак, еще раз об алмазах. Накануне страны G7 приняли решение постепенного запрета импорта российских алмазов. С 1 января будет запрещён прямой импорт, а косвенный поэтапно с 1 марта по 1 сентября. Однако «Алроса» (ALRS) уже ведёт работу по переориентации на другие рынки. Крупнейшими центрами обработки алмазов являются Антверпен (Бельгия), Тель-Авив (Израиль), Нью-Йорк (США) и Мумбаи (Индия). То есть далеко не все центры обработки относятся к недружественным странам. Также активность в данной сфере набирает Гонконг. Соответственно, могут быть выстроены новые связи, а соответствующие обрабатывающие центры разделят поставщиков по принципу Friendshoring.

Сектор нефти и газа снизился на 0,25%. Нефть Brent к вечеру растеряла свои дневные достижения и даже уходила в минус. Главными идеей пессимиста остаётся слабость экономик Европы и Китая. Европейский ВВП снизился за I квартал на 0,1%, а Китай сократил импорт нефти в ноябре на 10,4% относительно ноября. При этом давление на сектор также оказал укрепляющийся рубль.

19 декабря совет директоров газовой компании планирует рассмотреть финансовый бюджет на 2024 год. Финансовый директор Фамил Садыгов сообщил, что изменение долговых метрик не повлияет на рекомендации правления по дивидендам. Снижение дивидендов в рамках текущей политики предусматривается в том случае, если показатель чистый долг/EBITDA превысит 2,5X.

Довольно много новостей о рубле и бюджете. ЦБ РФ, фактически, подтвердил наши выводы об ослаблении рубля в начале месяца. «В начале декабря рубль продолжил ослабляться под влиянием календарного снижения предложения валюты (продажи в первой половине месяца ниже, чем во второй половине) и устойчивых объемов покупки валюты для оплаты импорта.

При этом среднедневной объем продаж крупнейших экспортеров в первую неделю декабря был сопоставим со среднедневным объемом их продаж в первую неделю ноября», — говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» от регулятора.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259737&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дефицит бюджета за 11 месяцев составил 0,5% ВВП. Дефицит был профинансирован за счёт внутренних ресурсов. Более того, по его словам, консолидированный бюджет сложился с профицитом 837 млрд руб. В свою очередь, Минфин РФ сообщил о том, что программа заимствований в текущем году выполнена почти на 100%, сообщил директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов. Было привлечено около 2,5 трлн рублей долгового финансирования. Он также озвучил план привлечений на 2024 год, который предусматривает заимствование около 4 трлн руб нового долга.

В «Обзоре рисков финансовых рынков» ЦБ также отмечает, что в ноябре россияне купили валюту на 162,9 млрд руб. Системно значимые кредитные организации оставались основными продавцами валюты в рамках продажи экспортной выручки. В ноябре нетто продажи валюты с их стороны составили 516 млрд руб, что на 37,3% меньше, чем в октябре. Нетто объём продаж нефинансовых организаций увеличился почти вдвое до 304,4 млрд руб. Кредитные организации, не относящиеся к крупнейшим, оставались нетто покупателями валюты. В ноябре их операции уменьшились на 29,8% до 459,6 млрд руб. Частные лица почти весь объём средств направили на покупку долларов и евро. При этом доля юаня на российском биржевом рынке выросла в ноябре до 46,2% с 43,9% в октябре.

Если говорить об Индексе МосБиржи в техническом плане, то вновь отметим обновление минимумов в ежедневном режиме. При этом кривая падения по минимальным значениям дня становится всё более крутой. Впрочем, есть и признаки того, что коррекция приближается к зоне более активных покупок. Объём понедельника на основной секции — 49,061 млрд руб, во вторник — 42,213 млрд руб, в среду — 59,384 млрд руб и, наконец, в четверг — 60,418 млрд руб. Однако назвать объёмы разворотными пока сложно.

Поэтому перспектива похода на 3000 п. по Индексу МосБиржи сохраняется, как и более интересная цель около 2900−2920 пунктов. В рубле ситуация чуть лучше. Закрытие дня в зоне сопротивления пары USD/RUB 92,0−92,5 оставляет в игре идею возвращения в диапазон 88,0−92,0. Тем более, что даже в ЦБ говорят о том, что продажи валюты во второй половине месяца увеличатся, а спрос на неё немного снизится. Кстати, объёмы на валютной секции также говорят о том, что диапазон 92,0−93,0 может стать разворотным. Всю неделю объёмы остаются высокие без существенного продвижения. В паре USD/RUB — 112,232 млрд руб, а в паре CNY/RUB — 128,175 млрд руб.

По итогам торгов:

USD/RUB — 92,10 (-0,78%),

EUR/RUB — 99,44 (-0,71%),

CNY/RUB — 12,851 (-0,72%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».