03:01 (мск), источник: Известия

Минсельхоз заявил о падении цен на картофель, свинину и мясо кур

Стоимость картофеля, свинины, мяса кур и ряда других продовольственных товаров отметилась снижением. Об этом в среду, 20 декабря, «Известиям» сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«По таким видам продовольственных товаров, как молоко, сливочное масло, сыры, мука, хлеб, макаронные изделия, столовая свекла, мороженая рыба, подсолнечное масло и другая продукция, в текущем году темпы роста цен производителей ниже общей инфляции. Более того, по некоторым категориям отпускные цены в настоящее время ниже, чем годом ранее. Среди таких позиций — картофель (-17,2%), лук репчатый (-5,9%), крупа гречневая (-17,1%), вермишель (-2,9%)», — рассказали в пресс-службе министерства.

Комментируя снижение стоимости свинины и мяса кур, в ведомстве указали, что за последнюю неделю соответствующие показатели снизились на 2,9% и 1,1% соответственно.

«Такая динамика находит отражение и в потребительских ценах. Так, по данным Росстата, за последнюю неделю куриное мясо подешевело в рознице на 0,63%», — уточнили в Минсельхозе.

Кроме того, в министерстве спрогнозировали стабилизацию цен на куриное яйцо в период после Нового года. Там считают, что этому будет способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине.

«В частности, на этой неделе в Россию ввезено 612 тыс. яиц из Азербайджана. Также в течение 2−3 недель ожидаются поставки из Турции. Кроме того, продолжается сезонное снижение стоимости сахара — сейчас его производство в активной фазе, кроме того, в России в этом году существенно вырос урожай сахарной свеклы. За последнюю неделю цены на этот товар у производителей упали на 0,7%, а в рознице — на 0,47%», — уточнили в пресс-службе.

Ранее, 14 декабря, в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин объяснил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. По его словам, ситуация со стоимостью этого продукта в РФ будет улучшаться.

20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в беседе с «Известиями» сообщил, что цены на куриные яйца после Нового года снизятся по естественными причинам. Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников.

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