Еде не едется. Стоимость перевозок давит на продуктовые цены

В распоряжении «Ъ» оказались письма от целого ряда производителей о повышении с января 2024 года отпускных цен, направленные с конца ноября по середину декабря 2023 года торговым сетям.

Так, «Вимм-Билль-Данн» (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, «Любятово» на печенье — на 6%. Ritter Sport и Ferrero Rocher решили поднять цены на шоколад на 7−14%. А оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» увеличивается на 22%.

По словам председателя президиума АКОРТ (объединяет крупные продуктовые сети) Игоря Караваева, новые цены никогда «одномоментно не транслируются на полки магазинов».

Каждое обращение производителей и поставщиков об изменении цен рассматривается до 30 дней, поясняют в «Ленте». В этой сети, как и в Х5 Group («Пятерочка» «Перекресток», «Чижик»), говорят, что договариваются с контрагентами сдерживать повышение цен, а если это невозможно, то растягивают процесс во времени.

В Минсельхозе заверили «Ъ», что ситуация «находится на особом контроле министерства», добавив, что динамика цен на отдельные продукты, не производимые в стране, зависит от изменения курса валют. В том числе на этом акцентируют внимание ритейлеров их контрагенты в письмах.

В случае с кофе добавилась неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках. Так, из-за засухи в Бразилии — одного из крупных на мировом рынке поставщиков кофе — стоимость фьючерсов, например, на робусту выросла в этом году на 42%, сообщал Reuters.

Аналогично и с рисом, говорит заместитель директора зернотрейдера «Петрохлеб-Кубань» Дмитрий Волобуев: из-за неурожая в этом году Индия и Таиланд закрыли его экспорт, а РФ импортирует до 30−50% этой культуры.

На молочном рынке сложилась парадоксальная ситуация, когда в октябре закупочные цены на сырое молоко были ниже на 0,2%, а себестоимость его переработки росла на 15% из-за увеличения затрат на сопутствующие расходы.

Похожая ситуация и в других сегментах. «Мултон Партнерс» сообщил ритейлерам, что на себестоимость продукции компании также влияет подорожание упаковки на 11%.

В Союзе переработчиков пластмасс заявили «Ъ», что в 2023 году было «незначительное повышение цен на упаковку из-за колебания курса рубля». При этом там говорят, что в случае принятия новых нормативов экосбора в текущей редакции полимерная упаковка в 2024 году может подорожать на 15%. Источник «Ъ» в отрасли, впрочем, отмечает, что уже сейчас упаковочные предприятия начали повышать цены, закладывая это в коммерческие предложения.

Однако наиболее острая ситуация сложилась с перевозками товаров внутри страны.

«Любятово» пишет, что с начала 2023 года затраты на транспортировку увеличились на 41,5%, в «Мултон Партнерс» говорят о росте в 37%. Резкий скачок тарифов из-за нехватки автотранспорта начался в июне и уже в октябре достиг максимума, пишет в своем письме сетям производитель хлебобулочных изделий «Ориент Продактс», также уведомивший о повышении оптовых цен.

В то время как после стабилизации международных цепочек поставок тарифы на перевозки из Европы и стран Азии снизились, внутри страны они, напротив, повысились, подтверждает директор по развитию бизнеса FM Logistic в РФ Алексей Мисаилов. Так, тарифы на перевозку из Москвы в Санкт-Петербург с марта по декабрь 2023 года выросли более чем на 50%, до 70−110 тыс. руб. за стандартную еврофуру, из Москвы в Краснодар — примерно на 50%, в Ростов-на-Дону — почти на 60%, добавляет руководитель отдела внутрироссийских наземных перевозок Noytech Supply Chain Solutions Али Габидулин.

У логистов тоже растут издержки. Им пришлось повысить более чем на 50% зарплату персоналу из-за его дефицита, как минимум вдвое увеличить затраты на обновление автопарка и на 40% — на аренду складов, отмечает заместитель исполнительного директора «Курьер Сервис Экспресс» Мария Мартынова. После пикового четвертого квартала обычно уровень тарифов, по словам Алексея Мисаилова, «откатывается», но предпосылок к полному возврату к тарифам 2022 года он не видит.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259112&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.