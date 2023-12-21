Цена нефти Brent на ICE перешла к снижению после сообщений о выходе Анголы из ОПЕК

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE перешла к снижению на сообщениях о выходе Анголы из ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 15:17 мск, цена Brent росла на 0,48%, до $79,53 за баррель. К 15:38 мск, после сообщений о выходе Анголы из ОПЕК, цена Brent стала снижаться на 0,53%, до $78,73 за баррель.

К 17:57 мск Brent торговалась на уровне $78,77 (-0,48%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале снижался на 0,65%, до $73,31 за баррель.

Как сообщило ангольское информационное агентство Angop, министр нефти, газа и минеральных ресурсов Анголы Диамонтину Азеведу объявил в четверг, что страна выходит из ОПЕК. Решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу. Согласно данным ОПЕК, в 2022 году объем добычи нефти Анголой составил 1,14 млн б/с. В ноябре 2023 года показатель находился на уровне 1,13 млн б/с.