Россиянам назвали свободную от налога сумму дохода по вкладам

Доходы по банковским вкладам за 2023 год до 150 тысяч рублей не будут облагаться налогом, предупредил Минфин. Об этом узнал РБК.

Сумма посчитана по ключевой ставке ЦБ в размере 15 процентов годовых, несмотря на недавнее повышение показателя до 16 процентов.

В 2024 году россияне впервые заплатят налог с дохода по банковским вкладам после завершения действия налоговой льготы. Ведомство ожидает, что благодаря необлагаемой налогом сумме большей части вкладчиков налог не коснется. «Проценты» сверх 150 тысяч рублей считаются налоговой базой и облагаются НДФЛ в размере 13 или 15 процентов, если совокупный доход налогоплательщика составит более 5 миллионов рублей за год.

По данным Агентства по страхованию вкладов, средний размер вклада физического лица за девять месяцев 2023 года составил 316 тысяч рублей. При этом число вкладчиков — физических лиц, чьи вклады в банках подлежат страхованию, составляет 256,4 миллиона.

В ноябре Счетная палата отказалась продлевать действие меры, которая освобождала россиян от налога на доходы по вкладам. В СП объяснили, что продление моратория может привести к росту дефицита федерального бюджета и, как следствие, к снижению «финансового обеспечения» социальных расходов государства.

Газета «Известия» ранее подсчитала, что налог с процентов по вкладам затронет депозиты россиян от 1,6 миллиона рублей. Это объясняется тем, что средняя арифметическая доходность в 2023 году по итогам 11 месяцев составила 9 процентов годовых. Соответственно, чтобы получить доход в 150 рублей по такой ставке, необходимы вложения в размере 1,665 миллиона. В то же время из-за резкого роста ключевой ставки число плательщиков такого налога в стране сократится по сравнению с ожиданиями — вместе с увеличением ставки повышается и совокупная сумма вкладов, после которой они подлежат налогообложению.