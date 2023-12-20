Долг платежом красен: как быстро рассчитаться со всеми кредиторами

Все мы хоть раз видели или слышали цитату поэта Михаила Светлова: «Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда». Чтобы не мучиться вопросом, как расквитаться с долгами, лучше заранее обезопасить себя от возможных проблем и следовать определенным принципам.

Брать или нет?

Первое, что важно, это не игнорировать нулевую стадию принятия решения. Перед тем, как брать деньги в долг, нужно взвесить все за и против, трезво оценить свои финансовые возможности и текущую долговую нагрузку. Необходимо понять, есть ли вообще необходимость в заемных средствах.

Если без них, действительно, не обойтись, то нужно помнить о предельной долговой нагрузке. Она не должна превышать 30% дохода заемщика. Если в долг берет семья — то не более 50% от дохода одного из супругов.

Принимая решение, всегда исходите из худшего сценария развития событий и учитывайте все риски — увольнение с работы, снижение дохода, болезнь и т. д. Тогда можно будет в полном объеме оценить свои силы.

Очень важно на этом этапе правильно выбрать и проверить будущего кредитора. Часто заемщики сталкиваются с недобросовестными лицами или компаниями. Если это банк или МФО, то сведениях о них будут содержаться в специальном реестре Банка России. Не стоит торопиться или лениться, зайдите на сайт регулятора, чтобы проверить их легитимность и репутацию. Ну, и конечно, имеет смысл почитать отзывы на тематических интернет-площадках.

Определяем масштабы проблемы

Если долги или кредиты уже накопились, и вы хотите как можно скорее рассчитаться по ним, важно провести «инвентаризацию». Подсчитайте, какие суммы уходят на выплаты, какую максимальную долговую нагрузку выдержит личный или семейный бюджет. Чтобы понять, сколько денег можно выделить на погашение долгов, необходимо тщательно проанализировать свои доходы и расходы, а также учесть все обязательные платежи — аренда жилья, коммунальные платежи, питание и т. д. Также важно контролировать свои расходы и стараться экономить. Можно попробовать сократить излишние траты, чтобы освободить больше средств для погашения долгов.

Финансовая подушка или «заначка на черный день» поможет справиться с тяжелой финансовой ситуацией, например, в случае потери работы. Размер финансовой подушки должен быть равен сумме как минимум трех, а лучше шести ваших среднемесячных доходов.

Составляем план

Далее следует разработать план погашения долгов. Определите, какие из них имеют наибольший приоритет. Например, это может быть кредит с самой высокой процентной ставкой или с наибольшей суммой. Начните с него. Постепенное сокращение задолженности по каждому кредиту или займу поможет снизить бремя.

Если стараться придерживаться установленного графика погашения долга, то это поможет не только вернуть деньги, но и продемонстрировать финансовую дисциплину и ответственность. В противном случае долг будет становиться только больше, а из-за просроченных платежей будет снижаться ваш индивидуальный кредитный рейтинг.

Если все идет не по плану

Нельзя забывать про заранее оговоренные условия возврата долга. Если у вас не получается вернуть долг в срок, обязательно предупредите об этом кредитора и попытайтесь договориться о новом сроке.

О возможности переговоров с кредиторами вообще забывать не стоит. В некоторых случаях можно договориться о реструктуризации долга или о снижении процентной ставки. Это может значительно облегчить ваше финансовое положение и помочь быстрее избавиться от долгов. Кроме того, существуют кредитные каникулы, которыми можно воспользоваться при наступлении определенных обстоятельств.

В затруднительных ситуациях можно также воспользоваться процедурой рефинансирования, которая помогает облегчить общую финансовую нагрузку на заемщика. В ситуации, когда должник не справляется с выплатами, банк может потерять больше: продажа залога занимает много времени, а при банкротстве физлица остаточная сумма средств делится на всех кредиторов. Но если предложить более лояльные условия, клиент выплатит долг, а банк получит расчетную прибыль.

Рефинансирование выгодно только тогда, когда разница по ставкам составляет не менее 2 процентных пунктов. Если сумма долга не очень большая и выплачено больше половины, даже сниженная ставка — не гарантия экономии.

В ряде случаев на открытие нового займа и погашение старого приходится тратить некоторую сумму денег. Например, иногда при рефинансировании ипотеки в новом банке нужно оплатить оформление справок, залога, услуги нотариуса, оценщика, страховые взносы. После всех сборов может оказаться, что было выгоднее внести эту сумму в счет погашения долга, а не заключать новый договор.

Не забывайте о страховке…

В случае непредвиденных обстоятельств, таких, как потеря работы или болезнь, страхование кредита может помочь избежать финансовых трудностей. Но и слепо доверяться рекомендациям кредитора по выбору полиса и страховщика тоже не стоит. Случается, что страховка существенно увеличивает размер обязательств, но не покрывает всех рисков.

…и документах по кредиту

Все документы важно сохранять до полного погашения кредита. Полезно и удобно держать все бумаги в отдельной папке и следить за их читаемостью: часто чеки выцветают и их невозможно предъявить в качестве доказательства внесения платежа.

После полного погашения кредита не забудьте взять справку об отсутствии задолженности и претензий со стороны кредитора.

Правильное финансовое планирование, конечно же, требует дисциплины, терпения и самоконтроля. Однако следуя этим принципам, можно быстро избавиться от долгов и обрести финансовую стабильность.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».