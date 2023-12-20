13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Global Ports перерегистрировался с Кипра на остров Русский

Компания Global Ports, крупнейший оператор контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерообороту, завершила процесс перерегистрации с Кипра в российскую юрисдикцию. Теперь компания зарегистрирована в Специальном административном районе (САР) — на острове Русский. На изменения в базе ЕГРЮЛ обратил внимание «Интерфакс».

Наверх

Изменения в базе произошли вчера, 19 декабря. На острове Русский в Приморском крае была зарегистрирована «Международная компания акционерное общество “Глобал Портс Инвестментс”» (МКАО «ГПИ»).

Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами на территории России, это «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке. Компании также принадлежат два контейнерных терминала в Финляндии — Multi-Link в Хельсинки и Котке, а также сухой порт «Логистический парк Янино» под Санкт-Петербургом.

Накануне, 19 декабря, президент Владимир Путин подписал закон, который вносит в Налоговый кодекс поправки, расширяющие преференции для резидентов «русских офшоров».

Помимо острова Русский, офшорная зона находится на острове Октябрьский в Калининградской области. Принятые поправки расширяют возможности у международных холдинговых компаний выбирать формы инвестиций для пониженных ставок налога на прибыль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анастасия Ларина

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 У Владимира Путина появился первый потенциальный конкурент на выборах
Дизайн автомобиля L7 может оказаться маскировкой
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь