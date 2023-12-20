Цена нефти марки Brent превысила $80 за баррель

При этом, с начала декабря стоимость барреля марки Brent впервые превысила 80 долларов.

Уточняется, что по состоянию на 11:39 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на Brent росла на 1,01% — до 80,02 доллара за баррель. На WTI февральские фьючерсы дорожали на 1,2% до 74,84 доллара.

Ранее сообщалось, что мировые цена на нефть растут из-за опасений инвесторов, связанных с Судоходством в Красном море. Хуситы, правящие на севере Йемена заявили, что будут атаковать суда, которые связаны с Израилем.