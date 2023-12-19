Представители ФРС пытаются смягчить свою риторику
Индексы США завершили торги понедельника ростом, а торги нефтью — в плюсе. Подробнее — в колонке Андрея Кочеткова, ведущего аналитика «Открытие Инвестиций».
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Индексы США завершили торги понедельника ростом, а торги нефтью — в плюсе. Подробнее — в колонке Андрея Кочеткова, ведущего аналитика «Открытие Инвестиций».
Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС, вероятно, необходимо переключиться с контроля над инфляцией на отслеживание состояния рынка труда. Он подчеркнул, что рынок труда, если начинает слабеть, то делает это не постепенно, а достаточно резко. Он не стал отрицать вероятность снижения ставки в марте, но также не прояснил свою позицию по поводу размера смягчения. При этом, если инфляция начнёт снижаться более быстрыми темпами, то, по его словам, ФРС должна быть готова к действиям. Меж тем президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что рынок излишне опережает реальность. Вопрос, по её мнению, состоит не в том, когда начнётся снижение ставки, а в том, сколь долго политика будет сдерживающей. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли считает, что в 2024 году могут сформироваться условия для снижения ставки. Регулятору необходимо будет задуматься о смягчении, дабы не допустить ситуации излишнего сдерживания экономики. Она также сообщила, что её ожидания по снижению ставки близки к траектории точечного графика, или около трёх снижений на 25 Б. П. в следующем году. Впрочем, как она подчеркнула, политика ФРС всё ещё будет оставаться сдерживающей. Она также полагает, что регулятору стоит больше обращать внимание на рынок труда и не допустить ситуации, когда ценовая стабильность наступит, а занятость начнёт резко ухудшаться.
Индекс рынка недвижимости от NAHB поднялся до 37,0 п. на декабрь с 34,0 п. в ноябре. Снижение ставок по ипотечным кредитам положительно сказалось на оптимизме застройщиков. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам, которые служат ориентиром для большинства кредитных ставок, выросла на 2,8 Б. П. до 3,956%.
Акции United States Steel (X) подорожали на 26% на новостях о том, что японская Nippon Steel покупает компанию по цене $55 за акцию, или $14,9 млрд. Adobe (ADBE) и Figma договорились разорвать соглашение о слиянии, что обойдётся Adobe в $1 млрд. Бумаги Apple (AAPL) снизились почти на 1% на новостях о приостановке продаж умных часов 9-ой серии и Ультра в США.
Динамика по секторам: Communication Services +1,89%, Consumer Staples +1,08%, Consumer Discretionary +0,79%, Energy +0,76%, Technology +0,27%, Health +0,19%, Financials +0,14%, Industrials +0,07%, Materials +0,06%, Utilities −0,3%, Real Estate −0,35%.
DJIA — 37306,02 п. (+0,00%),
S&P 500 — 4740,56 п. (+0,45%),
NASDAQ Composite — 14905,19 п. (+0,62%).
Нефть торговалась в небольшом плюсе. Ситуация в Красном море, где почти ежедневно происходят атаки йеменских хуситов на коммерческие суда, негативно сказывается на безопасности нефтяной логистики. Судоходные компании отменяют маршруты через Суэцкий канал и направляют корабли вокруг Африки. Однако этот маршрут в 2,5 раза более продолжительный. Вместо доставки за 17−18 дней суда вынуждены использовать маршрут с длительностью в 6 недель. То есть доступность танкеров снизится, что приведёт к снижению предложения на европейском рынке. Однако это не привело к ликвидации структуры контанго в нефтяных фьючерсах.
WTI — $72,50 (+0,04%),
Brent — $78,03 (+0,10%),
Золото — $2037,00 (-0,17%).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».