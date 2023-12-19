Представители ФРС пытаются смягчить свою риторику

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что ФРС, вероятно, необходимо переключиться с контроля над инфляцией на отслеживание состояния рынка труда. Он подчеркнул, что рынок труда, если начинает слабеть, то делает это не постепенно, а достаточно резко. Он не стал отрицать вероятность снижения ставки в марте, но также не прояснил свою позицию по поводу размера смягчения. При этом, если инфляция начнёт снижаться более быстрыми темпами, то, по его словам, ФРС должна быть готова к действиям. Меж тем президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагает, что рынок излишне опережает реальность. Вопрос, по её мнению, состоит не в том, когда начнётся снижение ставки, а в том, сколь долго политика будет сдерживающей. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли считает, что в 2024 году могут сформироваться условия для снижения ставки. Регулятору необходимо будет задуматься о смягчении, дабы не допустить ситуации излишнего сдерживания экономики. Она также сообщила, что её ожидания по снижению ставки близки к траектории точечного графика, или около трёх снижений на 25 Б. П. в следующем году. Впрочем, как она подчеркнула, политика ФРС всё ещё будет оставаться сдерживающей. Она также полагает, что регулятору стоит больше обращать внимание на рынок труда и не допустить ситуации, когда ценовая стабильность наступит, а занятость начнёт резко ухудшаться.