Ипотеку начнут выдавать по новым правилам: Когда и как это скажется на ценах

В середине декабря стало известно, что вносятся изменения в программы льготной ипотеки на новостройки, которая действует с весны 2020 года. Первый взнос там повышен с 20 до 30%. В то же время процентная ставка остаётся на уровне 8%.

Максимальный размер льготного кредита по ипотеке с господдержкой на новостройки станет одинаковым для всех регионов и составит 6 миллионов рублей. Ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях верхним пределом кредита были 12 миллионов.

Таким образом, ипотека станет более адресной. Стоит отметить, что другие программы остались почти без изменений. Более того, условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек стали более привлекательными. Верхний лимит цен на недвижимость, которую можно купить в кредит, там повышен с 6 млн до 9 млн рублей, если на эту сумму приобретается жильё площадью от 60 квадратных метров. Воспользоваться этими льготными программами теперь смогут и работники оборонно-промышленных предприятий.

— Первое время изменения параметров льготных программ на ценах не скажутся абсолютно никак. Причина очень проста. Сейчас декабрь, в который традиционно застройщики с банками добирают продажи для хорошего новогоднего бонуса. Поэтому падение продаж, и квартир, и кредитных продуктов будет заметно только в январе-феврале. А декабрь будут стараться провести с максимальным результатом. К тому же пока что есть ещё несколько дней до вступления в силу новых параметров, — рассказал эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Он обратил внимание, что лимит в 6 миллионов рублей на льготных условиях не означает, что программы не будут комбинировать с обычным кредитом или другими льготными продуктами. К тому же такой лимит для покупок по льготной ипотеке фактически закрывает программу только для Москвы. В Подмосковье остаются проекты, где можно найти квартиры и дешевле. В ряде ЖК цены начинаются от 4,5−5 миллионов, и это не граница области.

— Влиять на цены и объём квартир, выходящих на рынок, новые параметры начнут только с середины января, если не с конца. На какое-то время цены просто заморозятся. Будут появляться лоты с хорошими скидками по аналогии с уже существующими «аутлетами» девелоперов. Затем начнётся небольшой рост, — добавил Алексей Кричевский.

На первичном рынке недвижимости, вероятнее всего, темпы роста цен будут снижены. Это произойдёт на фоне общей ситуации на рынке. На вторичном рынке с существующей ставкой ЦБ начнётся стагнация. Целевая аудитория оттуда перетечёт на первичный рынок, где всё ещё действует льготная ипотека. Однако для приобретения недвижимости потребителям потребуется либо дольше копить на сумму возросшего первоначального взноса, либо обращаться за потребительскими кредитами. Такой прогноз сделала директор департамента маркетинговых исследований «Главстрой регионы» Виктория Ковалевская.

— Изменения в льготных программах не окажут прямого влияния на ценовую динамику новостроек. Стоимость на первичном рынке традиционно зависит от удорожания строительных материалов, валютных колебаний, изменения ситуации с нехваткой рабочей силы, а также экономических и политических реалий. Сказывается и классический фактор — стадия строительной готовности. Дополнительные корректировки в льготных продуктах, в свою очередь, позволят удерживать спрос на балансе в соответствии с темпами роста предложения, — считает управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

В целом изменения в большей степени затронут покупателей дорогих, а также самых бюджетных проектов. Последнюю категорию особенно, так как здесь покупатели в основном приходят с минимальным первоначальным взносом. Об этом рассказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.