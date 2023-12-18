Описано влияние поставок из Турции на цены на яйца

«Если на рынке имеется дисбаланс между спросом и предложением, и при этом добавляется товарная масса, то, конечно, это ликвидирует дисбаланс и закроет ажиотаж. Это подействует на цены. Но не забывайте, что через две недели Новый год. Под Новый год происходит резкое падение спроса. А если учесть, что яйцами подзакупились, то, я думаю, их не особо будут покупать. Это в свою очередь тоже дисбаланс между спросом и предложением устранит и так или иначе затормозит рост цен, либо цены вообще должны будут отскочить назад», — описал он ситуацию.

Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, цены на куриные яйца в России должны упасть через две-три недели. Это произойдет после того, как начнутся поставки товара из Турции без импортной пошлины. Также министр указал, что в ближайшие дни в Россию должны прибыть яйца из Азербайджана.

Кроме того, он подчеркнул, что это сезонный продукт и в это время цена «всегда возрастает». Патрушев отметил, что пока стоимость продолжает расти, однако после Нового года она должна упасть.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении четырех региональных производителей куриных яиц из-за завышения цен. За день до этого президент России Владимир Путин во время прямой линии извинился за ситуацию с ростом цен на продукт. Он объяснил это сбоем в работе правительства.