15:23 (мск), источник: © РИА Новости

Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц практически завершился, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России».

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Источник: Reuters

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены» — сказал он.

Как отметил глава ведомства, яйца — сезонный продукт, в это время его стоимость всегда возрастает.

«Тем не менее дальше должен сказаться сезонный фактор, и очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — добавил Патрушев.

Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок, а также беспошлинный импорт этой продукции.

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