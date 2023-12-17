Патрушев рассказал о мерах по насыщению рынка яиц
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц практически завершился, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России».
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц практически завершился, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах съезда «Единой России».
«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены» — сказал он.
«Тем не менее дальше должен сказаться сезонный фактор, и очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — добавил Патрушев.
Как заявил Владимир Путин, рост цен объясняется тем, что спрос увеличился, а производство не выросло, к тому же вовремя не открыли импорт. Это был сбой в работе правительства, пояснил президент. Он выразил уверенность, что в скором времени ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
Среди принимаемых мер — планы по наращиванию производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок, а также беспошлинный импорт этой продукции.