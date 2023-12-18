Чем сердце успокоится: что ЦБ будет делать со ставкой в 2024 году

Последний шаг года.

Как отметил ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, сейчас можно наблюдать признаки замедления темпов роста инфляции: по ноябрьским данным Индекса Потребительских Цен инфляция составила 7,5% вместо консенсус-прогноза 7,6%. Недельная инфляция выросла с 0,12% до 0,2% за период с 5 по 11 декабря. Тем не менее, годовая инфляция уже перешла планку в 7,1%.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, решение регулятора держать жесткий курс денежно-кредитной политики (ДКП) обусловолен в первую очередь целью вернуть таргет по инфляции к 4% в следующем году.

По мнению Михаила Васильева, ведущего аналитика Совкомбанка, уровень 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле.

Перенос на 2024 год.

Даниил Болотских отмечает, что повышение ключевой ставки регулятором полноценно проявит свое влияние на экономике только спустя 3−6 кварталов. «Поэтому мы не ожидаем резкого снижения экономической активности в случае повышения ключевой ставки», — пояснил эксперт.

После повышения ключевой ставки до 16%, средневзвешенные ставки по кредитам нефинансовым организациям свыше 1 года будут показывать опережающий рост по сравнению с краткосрочными кредитами (менее 1 года), считает Даниил Болотских.

«Средневзвешенные ставки для физлиц росли соразмерными темпами вне зависимости от срока кредита. Поэтому, после сегодняшнего решения Банка России о повышении ставки, мы ожидаем одинаковых темпов роста вне зависимости от срока кредита», — добавил он.

Что касается средневзвешенных ставок по депозитам граждан со сроками до года и свыше года, то они практически сравнялись.

«Так как мы не ожидаем, что цикл жесткой ДКП продлится в III квартале 2024 года, то можно сделать вывод о росте ставок по депозитам до 1 года при неизменности доходности по депозитам свыше 1 года», резюмирует аналитик «Цифра брокер».

Представитель БКС прогнозирует, что вклады и кредиты, которые сейчас отражают сложившийся уровень ставок в экономике, в середине следующего года будут нести меньшую доходность. Сейчас максимальная ставка в топ-10 банков — чуть выше 14%. Она может немного повыситься, но потом, повторяя траекторию ставки ЦБ, будет снижаться.

«Поэтому краткосрочные депозиты сейчас наиболее привлекательны, а вот от кредитов, если в них нет острой необходимости, пока лучше воздержаться». — отметил он.

Михаил Васильев полагает, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года, когда начнёт замедляться инфляция. «В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12%», пояснил он.

Рубль успокоится?

Динамику рубля сейчас, скорее, определяет счет текущих операций, который начал страдать в конце ноября-начале декабря из-за снижения цен на нефть и увеличения дисконта. «Так как валютная выручка приходит с временным лагом в 1−3 месяца, то еще какое-то время рубль будет чувствовать себя уверенно, однако в случае продолжения снижения нефтяных котировок рубль может начать ослабевать в январе-феврале 2024 года», — отметил аналитик «Цифра Брокер».

Впрочем, в следующем году ЦБ будет руководствоваться цифрами по недельной и месячной инфляции, а также данными по инфляционным ожиданиям.

«Поскольку жесткость ЦБ надолго, то в ближайшие месяцы не стоит ожидать обширных волн девальвации, а скачки рубля стоит относить к обычной биржевой волатильности. Область 90 за доллар приемлема и покупателям, и продавцам валюты из реального сектора экономики, и позволяет сводить бюджет на будущий год», — добавил Михаил Зельцер.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».