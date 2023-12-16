Правительство постановило создать холдинг для управления аэропортом Пулково

Холдинг создается в форме общества с ограниченной ответственностью. Его уставной капитал, как и предполагал президентский указ, составит 169 млрд руб. Гендиректором станет Илья Шабалин. Местонахождением компании определен Санкт-Петербург. Постановлением также устанавливается устав ООО «Холдинг ВВСС».

Федеральная налоговая служба должна внести сведения о создании общества и его участниках в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). После этого компания будет считаться созданной. Уставной капитал общества считается полностью оплаченным.

Владимир Путин ранее своим указом поручил создать «Холдинг ВВСС», в котором прежние участники получат те же доли, что и в исходной кипрской компании. Но голоса части иностранных инвесторов, в том числе немецкой Fraport, будут заблокированы, а другой частью будет распоряжаться структура, связанная с РФПИ.