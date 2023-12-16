Кредитный рейтинг россиянина: портрет заемщика в одной цифре

Индивидуальный (или персональный) кредитный рейтинг — это показатель, отражающий уровень кредитоспособности и благонадежности гражданина. Его автоматически рассчитывают бюро кредитных историй (БКИ) на основании большого количества данных из кредитной истории — структурированного отчета обо всех финансовых обязательствах, которые принял на себя человек, и их исполнении.

В кредитной истории находится не только вся информация о кредитных операциях заемщика, которые он совершал в жизни. Она отражает и его поведение: своевременно ли он вносит платежи, допускает ли просрочки, как часто досрочно оплачивает и погашает кредиты, есть ли у него нефинансовые долги, судебные иски, был ли он когда-нибудь банкротом и т. д.

Для чего он нужен

Показатель рейтинга выражается в баллах от 1 до 999 единиц. Чем выше балл — тем благонадежнее клиент. Соответственно, у него больше шансов получить кредит на выгодных условиях.

Но надо понимать, что рейтинг носит информационный характер и не гарантирует стопроцентное одобрение кредита, отказ в его предоставлении или самую низкую процентную ставку. Помимо рейтинга банки также оценивают размер и стабильность доходов, возраст, профессию, семейное положение, наличие в собственности имущества и т. д.

Ели у человека нет кредитной истории и, соответственно, кредитного рейтинга, он определяется банками как рисковый заемщик, потому что невозможно спрогнозировать его финансовую дисциплину и грамотность. Какой-то банк откажет такому желающему в кредите, другой может осторожно выдать небольшую сумму под не самый выгодный процент, где-то могут запросить поручительство гражданина с хорошей кредитной историей или предоставление залога.

На практике заемщики с «нулевой» кредитной историей получают большие шансы на кредитование в «своих» банках — там, где они уже получали услуги. Например, где уже открыт накопительный счет, вклад, дебетовая карта с постоянным оборотом и т. д. , отметили в Банки.ру.

Надо понимать, что клиенту без кредитной истории банк не одобрит сразу крупную сумму на длительный срок под минимальный процент. Поэтому историю формировать надо заранее. Например, оформить кредитную карту с небольшим лимитом. Или небольшой потребительский кредит, и погашать его вовремя без просрочек. Даже рассрочки в магазинах положительно повлияют на формирование кредитной истории.

как рассчитывается ИКР

По закону требования к расчетной методике кредитного рейтинга устанавливает Банк России.

Рассчитывается рейтинг автоматически на основании множества переменных, которым присваивается определенный вес (баллы):

— возраст кредитной истории,

— количество и частота заявок на кредитные продукты,

— наличие открытых и закрытых кредитов,

— показатель долговой нагрузки (какой процент от общего дохода уходит на погашение кредитов),

— просроченная задолженность (как часто возникала и насколько была длительной),

— наличие проданных долгов коллекторам и так далее.

Каждая такая переменная анализируется и ей присваивается определенный балл. В совокупности после подсчета и получается рейтинг.

Важным моментом является то, что в кредитном рейтинге БКИ обязаны раскрывать факторы и их веса, чтобы человек мог понять, что именно повлияло на повышение или снижение рейтинга.

Что может ухудшить рейтинг

Существует много факторов, которые напрямую снижают качество кредитной истории заемщика. Это частые и длительные просрочки, судебные решения о взыскании долгов, запись о процедуре банкротства заемщика, действия мошенников, ошибки кредитора, частные отказы со стороны банков.

А есть факторы, которые снижают именно кредитный рейтинг. Сюда, в частности, относятся неоднократные быстрые досрочные погашения кредитов. В таком случае для банка вы становитесь непривлекательным клиентом, так как он не получает желаемую прибыль. Плохо влияет на рейтинг большое количество заявок в разные финансовые институты, когда из истории четко прослеживается «перебирание» банков после очередного отказа (это не относится к заявкам на маркетплейсах, когда вы заполняете одну анкету, а она попадает сразу в 3−4 банка). Также негативно сказывается закредитованность заемщика или полное отсутствие кредитного опыта. Если у вас много кредитов — это говорит о неспособности контролировать свои доходы и расходы, если их не было совсем — для банка вы непредсказуемый клиент, и относиться он будет к вам с осторожностью.

Где его посмотреть

Данные о кредитных историях и кредитном рейтинге хранятся в БКИ. При этом история и рейтинг одного и того же человека могут находиться в разных бюро по причине того, что банки и другие организации могут заключить договор на обмен информацией с разными бюро.

Сначала необходимо узнать, в каких бюро формируется и хранится ваша кредитная история. Это можно сделать несколькими способами.

— На сайте Банка России в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Для этого нужно знать свой код субъекта кредитной истории, который присваивается при оформлении первого кредитного продукта. Код представляет собой комбинацию букв и цифр, его можно найти в кредитном договоре.

— Через портал «Госуслуги», если у вас есть подтвержденная учетная запись.

— Через посредников. Можно лично прийти в любой банк, МФО, кредитный кооператив, БКИ.

После того, как вы получили список БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, в каждом бюро нужно запросить отчет о ней. Это можно сделать через интернет на сайте каждого БКИ или посетить их офисы. Кредитный рейтинг будет указан в кредитной истории. Некоторые бюро предоставляют эту услугу отдельно.

Проверять свой кредитный рейтинг можно бесплатно неограниченное количество раз. И это удобно, так как кредитную историю проверить бесплатно можно только 2 раза в год.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».