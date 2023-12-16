19:24 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Кредитный рейтинг россиянина: портрет заемщика в одной цифре

Такой рейтинг для граждан существует уже два года. Однако для многих это все еще малознакомая история. Руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольга Жидкова рассказывает, что это за рейтинг и для чего он нужен. А он нужен!

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Индивидуальный (или персональный) кредитный рейтинг — это показатель, отражающий уровень кредитоспособности и благонадежности гражданина. Его автоматически рассчитывают бюро кредитных историй (БКИ) на основании большого количества данных из кредитной истории — структурированного отчета обо всех финансовых обязательствах, которые принял на себя человек, и их исполнении.

В кредитной истории находится не только вся информация о кредитных операциях заемщика, которые он совершал в жизни. Она отражает и его поведение: своевременно ли он вносит платежи, допускает ли просрочки, как часто досрочно оплачивает и погашает кредиты, есть ли у него нефинансовые долги, судебные иски, был ли он когда-нибудь банкротом и т. д.

Для чего он нужен

Показатель рейтинга выражается в баллах от 1 до 999 единиц. Чем выше балл — тем благонадежнее клиент. Соответственно, у него больше шансов получить кредит на выгодных условиях.

Но надо понимать, что рейтинг носит информационный характер и не гарантирует стопроцентное одобрение кредита, отказ в его предоставлении или самую низкую процентную ставку. Помимо рейтинга банки также оценивают размер и стабильность доходов, возраст, профессию, семейное положение, наличие в собственности имущества и т. д.

Ели у человека нет кредитной истории и, соответственно, кредитного рейтинга, он определяется банками как рисковый заемщик, потому что невозможно спрогнозировать его финансовую дисциплину и грамотность. Какой-то банк откажет такому желающему в кредите, другой может осторожно выдать небольшую сумму под не самый выгодный процент, где-то могут запросить поручительство гражданина с хорошей кредитной историей или предоставление залога.

На практике заемщики с «нулевой» кредитной историей получают большие шансы на кредитование в «своих» банках — там, где они уже получали услуги. Например, где уже открыт накопительный счет, вклад, дебетовая карта с постоянным оборотом и т. д., отметили в Банки.ру.

Надо понимать, что клиенту без кредитной истории банк не одобрит сразу крупную сумму на длительный срок под минимальный процент. Поэтому историю формировать надо заранее. Например, оформить кредитную карту с небольшим лимитом. Или небольшой потребительский кредит, и погашать его вовремя без просрочек. Даже рассрочки в магазинах положительно повлияют на формирование кредитной истории.

как рассчитывается ИКР

По закону требования к расчетной методике кредитного рейтинга устанавливает Банк России.

Рассчитывается рейтинг автоматически на основании множества переменных, которым присваивается определенный вес (баллы):

— возраст кредитной истории,

— количество и частота заявок на кредитные продукты,

— наличие открытых и закрытых кредитов,

— показатель долговой нагрузки (какой процент от общего дохода уходит на погашение кредитов),

— просроченная задолженность (как часто возникала и насколько была длительной),

— наличие проданных долгов коллекторам и так далее.

Каждая такая переменная анализируется и ей присваивается определенный балл. В совокупности после подсчета и получается рейтинг.

Важным моментом является то, что в кредитном рейтинге БКИ обязаны раскрывать факторы и их веса, чтобы человек мог понять, что именно повлияло на повышение или снижение рейтинга.

Что может ухудшить рейтинг

Существует много факторов, которые напрямую снижают качество кредитной истории заемщика. Это частые и длительные просрочки, судебные решения о взыскании долгов, запись о процедуре банкротства заемщика, действия мошенников, ошибки кредитора, частные отказы со стороны банков.

А есть факторы, которые снижают именно кредитный рейтинг. Сюда, в частности, относятся неоднократные быстрые досрочные погашения кредитов. В таком случае для банка вы становитесь непривлекательным клиентом, так как он не получает желаемую прибыль. Плохо влияет на рейтинг большое количество заявок в разные финансовые институты, когда из истории четко прослеживается «перебирание» банков после очередного отказа (это не относится к заявкам на маркетплейсах, когда вы заполняете одну анкету, а она попадает сразу в 3−4 банка). Также негативно сказывается закредитованность заемщика или полное отсутствие кредитного опыта. Если у вас много кредитов — это говорит о неспособности контролировать свои доходы и расходы, если их не было совсем — для банка вы непредсказуемый клиент, и относиться он будет к вам с осторожностью.

Где его посмотреть

Данные о кредитных историях и кредитном рейтинге хранятся в БКИ. При этом история и рейтинг одного и того же человека могут находиться в разных бюро по причине того, что банки и другие организации могут заключить договор на обмен информацией с разными бюро.

Сначала необходимо узнать, в каких бюро формируется и хранится ваша кредитная история. Это можно сделать несколькими способами.

— На сайте Банка России в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Для этого нужно знать свой код субъекта кредитной истории, который присваивается при оформлении первого кредитного продукта. Код представляет собой комбинацию букв и цифр, его можно найти в кредитном договоре.

— Через портал «Госуслуги», если у вас есть подтвержденная учетная запись.

— Через посредников. Можно лично прийти в любой банк, МФО, кредитный кооператив, БКИ.

После того, как вы получили список БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, в каждом бюро нужно запросить отчет о ней. Это можно сделать через интернет на сайте каждого БКИ или посетить их офисы. Кредитный рейтинг будет указан в кредитной истории. Некоторые бюро предоставляют эту услугу отдельно.

Проверять свой кредитный рейтинг можно бесплатно неограниченное количество раз. И это удобно, так как кредитную историю проверить бесплатно можно только 2 раза в год.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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