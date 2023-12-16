Блеск и нищета: как решение ФРС перекроило настрой инвесторов

Ставки крупнейшей экономики мира находятся на 22-летнем максимуме с июля 2023 года. Экономика США, возможно, сможет сбить инфляцию с 2,8% в 2023 г. до цели 2% и охладить экономику, без значительного сокращения рабочих мест, заявил глава Федезерва Джером Х. Пауэлл вечером 13 декабря.

По его словам, сейчас ставки находятся на пике. Члены Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), принимающие участие в голосовании по процентным ставкам, снизили прогнозы по ставке на следующий год с 5,1% до 4,6%, а на 2025 год — с 3,9% до 3,6%. Прогнозы по инфляции на 2024 год снижены с 2,5 до 2,4%, на 2025 год — с 2,3 до 2,2%. Прогноз по безработице не изменился и составит с 2024 года 4,1%.

Рынок сразу отреагировал на заявления ФРС вечером 13 декабря. Поскольку члены FOMC теперь ждут снижения ключевой ставки в 2024 году на 0,75%, индекс доллара (DXY), отражающий стоимость доллара к корзине основных валют, упал почти на процент, а доходность по 10-летним казначейским облигациям упала сразу до 4,03%, а фондовые индексы США выросли на 1,3−1,4%. При этом Dow Jones достиг рекордных значений, Nasdaq и S&P 500 продолжили обновлять максимумы с 2022 года, а S&P 500 был близок к годовому максимуму.

Снижение ставок увеличивает приток спекулятивного капитала, включая заемного, в покупку биржевых активов.

С утра 14 декабря рынок продолжил отыгрывать решения ФРС. «Снижение доходности гособлигаций США и ослабление доллара оказало поддержку сырьевым и фондовым рынкам», — отметил аналитик Альфа-Банка Джон Волш.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с июля опустилась ниже 4% (цена бумаг выросла), и это позитивный фактор для рынков акций и сравнительно рискованных активов, считает он.

Доллар близок к четырехмесячным минимумам, оказывая поддержку ценам на нефть — цена Brent выросла на 1,5 доллара или 2% до 75,7 доллара за баррель, согласно данным торгов к 15:30 мск 14 декабря.

Цены вверх

Цена золота взлетела на 3% выше 2000 — до 2050 долларов за унцию. Таким же темпом подорожали остальные драгоценные и цветные металлы, включая медь и никель. Это оказало поддержку акциям российских сырьевых компаний. Но рубль укрепился в это же время — доллар упал на 50 копеек до 89,5 рубля. Укрепление рубля снижает объем экспортных доходов компаний при конвертации на Мосбирже для уплаты рублевых налогов, соответственно снижаются темпы роста доходов бюджета РФ.

«Позитивный эффект от подорожания нефти для российского рынка будет отчасти нивелироваться укреплением рубля», — напомнил Джон Волш.

В целом при снижении ставок растет спрос на госбумаги и снижаются процентные выплаты по ним из госбюджета. Это облегчит США обслуживание госдолга.

«Последние решение ФСР и риторика ее главы говорит о том, что пик ставки действительно достигнут. Теперь вопрос из “где пик ставки” перетекает в “когда ФРС начнет снижать ставку”, — пояснил управляющий директор GIF Global Invest Fund Сергей Попов. — Прогноз ФРС по этому поводу претерпел существенное изменение, сравнивая с сентябрьским. Если старый предполагал снижение на 0,5%, то новый уже на 1%».

Рынок еще более оптимистичен и закладывает снижение сразу на 1,5%, начиная с марта следующего года, следует из котировок фьючерсов на ключевую процентную ставку.

Гособлигации и основные фондовые индексы заранее начали отыгрывать вчерашнее решение, напомнил эксперт по инвестициям. Доходность по десятилеткам опустилась ниже 4%, хотя еще недавно была выше 5%, а на американском фондовом рынке второй месяц продолжается ралли.

«На следующий год инвесторы уже закладывают самый позитивный сценарий, который упоминается как “мягкая посадка” — инфляция продолжает снижаться, рецессия отсутствует. Но в своем выступлении глава ФРС Джером Пауэлл предупредил, что уже в IV кв. этого года ожидает существенное замедление американской экономики», — отметил Сергей Попов.

«ФРС США вчера оставила без изменений ключевую ставку на ближайшее время в диапазоне 5,25−5,50%, и это было ожидаемым решением — как и подтверждение главой регулятора Пауэллом цели совершить первое понижение учётной ставки лишь в лучшем случае в мае следующего года, — напомнил Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123. — Это довольно длинный горизонт времени, и по этому признаку можно сделать предположение, что у ФРС нет уверенности, что работа по снижению цен завершена полной и безоговорочной капитуляцией инфляции».

«Нет такой уверенности и у экономистов и участников рынка. Решение о постепенном смягчении монетарной политики многим кажется преждевременным, ведь инфляция начала показывать некоторое замедление лишь в прошлом месяце, и данных для достоверного прогноза пока недостаточно, — считает эксперт. — Но решение ФРС носит политический характер, ведь в следующем году в США — президентские выборы! При дальнейшей эскалации процентных ставок риск рецессии уже становился слишком явным!».

«Защитные активы — прежде всего, золото и биткоин — в ближайшее время будут барометрами доверия рынков к политике крупнейших центробанков. Если у инвесторов будут расти сомнения в победе над инфляцией — например, по причине роста нефтяных цен — то оба этих актива начнут цикл ралли», — предупредил Владимир Рожанковский.

По его мнению, для российского фондового рынка, пока не хватает растущих цен на сырьевые товары после «голубиных» сигналов ФРС.

«Американский регулятор заметно смягчил тон в конце года, но для сохранения перспективы скорого снижения процентных ставок понадобится дальнейшее замедление инфляции в крупнейшей экономике мира», — подчеркнул экономист.

​«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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