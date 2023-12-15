Российский рынок перед заседанием ЦБ

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг снизился на 0,77%, до 3008,84 п., индекс РТС — на 0,68%, до 1055,45 п. Падение на рынке ОФЗ продолжилось, индекс RGBI обновил минимумы декабря, завершив день на уровне 119,03 п.

В лидерах оказались акции Московской биржи (MOEX 192,4 ₽, +2,47%), которая извлекает выгоду от высоких процентных ставок. Инвесторы ожидают от Банка России очередного повышения ключевой ставки на заседании сегодня. Согласно консенсус—прогнозу ставка будет повышена на 100 б. п., до 16%.

В аутсайдерах оказались расписки Yandex (YNDX 2157,6 ₽, −4,82%). Издание Forbes пишет о том, что у инвесторов возникли разногласия по поводу обмена бумаг нидерландского холдинга.

Рубль ослаб к доллару США до 89,8750 ₽ и к евро до 98,8025 ₽

Основные новости и события.

TCS Group (TCSG 2990 ₽, −0,88%) планирует редомициляцию с Кипра в российскую юрисдикцию. Cобрание акционеров для рассмотрения этого вопроса запланировано на 8 января 2024 года.

Норникель (GMKN 16646 ₽, +0,28%) завершил перерегистрацию Быстринского ГОКа в российскую юрисдикцию.

СПБ Биржа (SPBE 74,2 ₽, −3,64%) на фоне введенных против нее санкций планирует переключиться на развитие срочного рынка с расчетами в рублях.

Ozon (OZON 2539 ₽, −2,98%) запустит онлайн-платформу «Вози Ozon», которая будет работать по принципу Uber для поиска грузоперевозчиков.

Подводя итоги года на «Прямой линии», президент России Владимир Путин подтвердил прогноз по росту ВВП в 2023 году на 3,5%.

Золотые резервы России в ноябре увеличились на 2,2%, до $151,9 млрд, достигнув максимального уровня в современной истории.

Совкомбанк (SCVB) установил цену размещения в рамках IPO в размере 11,5 рубля за одну акцию, что соответствует верхней границе объявленного диапазона.

Ожидания и торговые идеи. В пятницу утром на мировых рынках слабо позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 растет на 0,91%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,19%. Акционеры Газпром нефти (SIBN 826,85 ₽, −1,68%) сегодня рассмотрят вопрос о промежуточных дивидендах. Совет директоров компании рекомендовал ранее выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности около 10% по текущим котировкам.

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