Профессор Зубец перечислил способы остановить рост цен

По мнению директора Института социально-экономических проблем Финансового университета при правительстве РФ, доктора экономических наук, профессора Алексея Зубца, цены в основном растут по двум причинам: во-первых, эта девальвация рубля, которая приводит к росту стоимости импортной продукции промышленного и бытового назначения.

Вторая причина — увеличение зарплат, толкающее вверх цены на товары и услуги, особенно там, где себестоимость сильно зависит от объема затраченного труда (это характерно прежде всего для услуг).

«Первым способом борьбы с инфляцией может стать укрепление рубля, которое понизит стоимость импорта. Вторая возможность — сокращение издержек бизнеса по статьям, которые могут регулироваться государством. Например, правительство может занять денег на рынке и потратить их на поддержку низких цен на электричество и бензин. Да, это приведет к увеличению бюджетного дефицита и наращиванию государственного долга, но зато такие меры собьют инфляцию», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что определенный вклад в снижение инфляции может оказать контроль за расходами естественных монополий в энергетике или на железных дорогах.