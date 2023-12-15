IPO Совкомбанка и другие корпоративные события
Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций», назвал пять корпоративных новостей этого дня
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Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций», назвал пять корпоративных новостей этого дня
Сегодня на Мосбирже начнутся торги бумагами Совкомбанка. Размещение прошло по верхней границе диапазона 11,5 ₽ Капитализация составляет 219 млрд руб. Тикер SVCM. Первые сделки могут пройти после 16:00 МСК.
∙ TCS Group: Компания проведет 8 января собрание акционеров, на котором будет голосование по вопросу редомициляции с Кипра в РФ. Новость долгосрочно позитивна с точки зрения потенциального возврата TCS к дивидендам и снижения инфраструктурных рисков. Однако есть опасения, что после переезда некоторое время на рынке может сохраняться навес продавцов, не имеющих ранее возможности продать свои акции во внешнем контуре, как это было в кейсе ВК.
∙ Яндекс: Акции потеряли почти 5%, показав худший результат в индексе МосБиржи. Forbes сообщил, что у инвесторов появились разногласия по поводу сделки о разделении компании.
∙ Газпром нефть: Сегодня состоится собрание акционеров, в повестке вопросы выплаты дивидендов (82,94 ₽) за 9 мес. 2023 г. Дивдоходность 9,8%.
∙ Европейская электротехника: Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр. Выплачивается по 0,43 ₽ на акцию, доходность 3,4%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».