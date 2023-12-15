IPO Совкомбанка и другие корпоративные события

∙ TCS Group: Компания проведет 8 января собрание акционеров, на котором будет голосование по вопросу редомициляции с Кипра в РФ. Новость долгосрочно позитивна с точки зрения потенциального возврата TCS к дивидендам и снижения инфраструктурных рисков. Однако есть опасения, что после переезда некоторое время на рынке может сохраняться навес продавцов, не имеющих ранее возможности продать свои акции во внешнем контуре, как это было в кейсе ВК.