Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,49−0,83%

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций закончил торги пятницы ростом. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,83%, до 3 033,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1 060,64 пункта. Курс юаня снизился на 0,011%, до 12,64 рубля, доллар вырос на 0,40%, до 90,27 рубля, евро уменьшился на 0,17%, до 98,63 рубля.

«Откат индекса ниже 3 000 пунктов в первой половине пятницы носил во многом техническую природу — от дивидендов очистились акции “Лукойла”, чей вес в индексе Мосбиржи велик (16,2%)», — рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Повышение ЦБ ключевой ставки на 100 б. п., с одной стороны, в целом негативно для акций. С другой стороны, не реализовался более жесткий сценарий, поэтому реакция рынка на шаг регулятора оказалась даже скорее благоприятной, добавил эксперт.

Внешний фон был в целом позитивным. «Котировки Brent постепенно продвигаются к $80 за баррель. Объем промышленного производства КНР в ноябре в годовом выражении вырос на 6,6%, что заметно выше прогнозов аналитиков (5,6%)», — также пояснил Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки «Эталона» (+9,09%), бумаги НМТП (+8,57%), расписки «Русагро» (+7,28%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+6,38%), акции «Юнипро» (+6,32%), привилегированные акции «Башнефти» (+5,89%), бумаги «Новабев групп» (+5,53%), акции «Совкомфлота» (+4,83%).

«Большинство акций в пятницу восстанавливалось без значимых фундаментальных причин, отступая от района локальных минимумов», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Акционеры «Эталона» утвердили редомициляцию компании с Кипра в Россию. Скачок транспортных компаний в пятницу мог быть вызван комментариями вице-премьера РФ Александра Новака о сильном росте поставок сырьевых товаров из России в Китай в 2023 году, в частности угля, нефти и нефтепродуктов, также предположила Кожухова. «По итогам 2023 года ожидаются рекордные поставки угля в Китай из России, а экспорт нефти и нефтепродуктов в страну за 10 месяцев текущего года, по словам Новака, превысил аналогичный показатель за весь 2022 год», — пояснила эксперт.

Акционеры «Совкомфлота» в понедельник примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию с текущей доходностью 5% и закрытием реестра 7 января.

В минусе к завершению сессии из наиболее ликвидных акций пребывали лишь бумаги «Лукойла» (-4,52%) и котировки «Детского мира» (-0,86%). «Лукойл» в пятницу открылся с дивидендным гэпом и в начале торгов увел за собой вниз весь рынок. «Детский мир» накануне завершил публичную оферту о приобретении акций по цене 71,5 рубля, сообщила Кожухова.

Прогноз на понедельник

В начале будущей недели индекс Мосбиржи может двинуться в направлении 3 100 пунктов, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 18 декабря — 2985−3100 пунктов, по курсу рубля к доллару — 88,5−91,5 рубля.

По мнению Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может показать движение в коридоре 3000−3100 пунктов. Пара доллар/рубль может торговаться в интервале 89−91 рубля, евро/рубль — в коридоре 97,5−100 рубля, пара юань/рубль — в коридоре 12,3−12,8 рубля.