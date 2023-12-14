Торги премиальными опционами на индекс Мосбиржи начнутся 19 декабря

Московская биржа запустит торги премиальными опционами на свой индекс. Проведение операций с новым инструментом начнется 19 декабря, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Премиальные опционы на индекс Мосбиржи будут расчетными. Торги будут проходить без промежуточных фьючерсных контрактов. Вместо ежедневного расчета вариационной маржи при приобретении или продаже опциона будет списываться или начисляться премия.

Новому инструменту присвоили краткий код контракта IM. Лот контракта — единица. Шаг цены составит 0,01 ₽ при аналогичной стоимости шага.

Новые инструменты постепенно набирают популярность у инвесторов, приводятся в сообщении Мосбиржи слова управляющего директора департамента рынка деривативов Марии Патрикеевой. По ее данным, с января по ноябрь объем операций с опционами составил 2,5 трлн руб. Объем открытых позиций с начала года достиг 170 млрд руб., добавила топ-менеджер.

С 14 ноября на срочном рынке Мосбиржи стартовали торги вечным фьючерсом на главный индекс торговой площадки. Этот инструмент стал первым вечным индексным контрактом на Мосбирже.

Тип контракта — расчетный, инструмент торгуется под наименованием IMOEXF в пунктах как значение индекса. Шаг цены — 0,5 пункта, а стоимость шага цены равняется 5 рублям.