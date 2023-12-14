Такого никогда в истории не было. Путин прокомментировал уровень безработицы в России

«Мы гордились тем, что у нас исторический минимум по безработице. Уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России, это очень хороший показатель состояния экономики», — сказал глава государства.

Он отметил, что реальные зарплаты в России увеличатся примерно на 8% за вычетом инфляции. «Реальная зарплата вырастет на где-то около восьми процентов, это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих — где-то под пять процентов», — сказал президент.