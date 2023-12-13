Запасы меди внезапно истощились: куда пойдет «зеленый» переход

Отраслевые аналитики спешно меняют прогнозы: вместо ожидавшегося профицита на рынке рафинированной меди в следующем 2024 году будет дефицит. По оценкам Goldman Sachs, он вырастет до 500 тыс. тонн.

Общие биржевые запасы на Лондонской бирже металлов, Шанхайской фьючерсной бирже и Чикагской товарной бирже года назад в декабре были экстремально низкими — 190 тыс. тонн, как и в декабре 2021 года. Среднегодовая цена меди на Лондонской бирже металлов в 2022 году составила 8,8 тыс. долларов по сравнению с 9,3 тыс. долларами в 2021 году (-6%).

Запасы тают, потребление — нет

Запасы на складах в Китае резко упали к началу 2023 года — на 71% с начала года, до 55 тыс. тонн, что стало самым низким уровнем за более чем 10 лет. Но эти факторы лишь подняли цену меди до 9,5 тыс. долларов за тонну в январе 2023 года до годового максимума, а сейчас цена колеблется около 8 тыс. долларов за тонну, что достаточно мало.

Цена меди, как и всех сырьевых товаров, зависит от двух основных факторов. Во-первых, от мирового спроса, глобального экономического роста с учетом всех стран, но больше от роста ВВП Китая — основного потребителя меди — с долей 55% от мирового потребления. КНР — остается пока второй по размерам в мире экономикой и первой по паритету покупательной способности.

Во-вторых, от спекулятивного спроса инвесторов, которые покупают фьючерсы на медь не для производства, а для получения прибыли при разнице цен покупки и продажи. В этом случае, как и спрос на все сырьевые товары, спрос на медь зависит от колебаний процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), играющей роль центробанка в США, крупнейшей в мире экономике. Когда повышаются ставки, цена сырьевых товаров падает из-за дорожающих кредитов и для спекулянтов-инвесторов и для экономик, растут финансовые перетоки в другие активы, дорожает доллар.

«Состояние мировой минерально-сырьевой базы меди действительно выглядит неоднозначным: с одной стороны, ее запасы в недрах нашей колоссальны, с другой стороны, извлекаемыми и рентабельными являются далеко не все из них, несмотря на неуклонное совершенствование технологий добычи и переработки рудного сырья, — пояснил независимый экономист Леонид Хазанов. — Запасы ранее открытых крупных месторождений постепенно истощаются, перспективы обнаружения новых в местах с хорошей транспортной инфраструктуры невелики».

Классический пример — Удокан, открытый в прошлом веке в удаленном районе России и не осваивавшийся течение десятилетий, хотя по своим запасам он — одно из крупнейший в мире медных месторождений.

«Я сомневаюсь, что подобный объект удастся снова найти в России в горизонте 10 лет», — отметил экономист.

По его мнению, в итоге на фоне постепенного увеличения спроса на «красный металл», обусловленного развитием энергетики и роста производства электромобилей, можно ожидать в ближайшие годы формирование значительного дефицита меди на глобальном рынке.

По сути, зеленый энергопереход в сочетании с негативными изменениями в структуре минерально-сырьевой базы и добычи меди будет стимулировать ее нехватку и поднимать цены на нее вверх.

Зеленые времена настанут?

Тем не менее, дефицит и подорожание красного металла не смогут остановить ни зеленый энергопереход, ни расширение выпуска электромобилей. В отдельных областях медь сможет заменить алюминий или еще какой-нибудь металл. Да и то не в полном объеме, считает экономист.

«Зато прогнозируемая ситуация на мировом рынке благоприятно скажется на доходах металлургических компаний, обладающих хорошей минерально-сырьевой базой меди, обеспечивающей стабильность ее производства, в частности, “Норильского никеля”», — отметил Леонид Хазанов.

Кому нужна медь и крупнейшие производители

С учетом высокой проводимости, пластичности и коррозионной стойкости медь остается самым популярным металлом в электротехнике. Около 75% всей выпускаемой в мире рафинированной меди используется в производстве электропроводников, включая различные виды кабеля и провода, — напомнили в ГМК «Норникеле».

Российская компания остается крупнейшем в мире производителем палладия, одним из крупнейших производителей никеля, платины и меди — металлов, необходимых для развития низкоуглеродной экономики и экологически чистого транспорта.

Медь встречается в почти в любом электротехническом товаре — от потребительской продукции до электроэнергетики, транспорте, машиностроение. Растет спрос на медь и для производства возобновляемой энергетики. Это один из ключевых материалов для создания солнечных батарей, ветряных электростанций и для электрокаров — от проводки до аккумуляторных батарей, электродвигателей и зарядной инфраструктуры.

В числе лидеров

Чили — лидер мировой добычи меди: в 2022 году добыча составил 5,3 млн тонн. На втором месте — Перу с 2,4 млн тоннами. Далее следуют Конго, Китай, Россия, Индонезия. Среди крупных производителей меди и Монголия, США, Панама, Австралия.

В 2022 году добыча красного металла в мире выросла на 4% и составила 21,9 млн тонн, производство рафинированной меди выросло на 1%, до 24,6 млн тонн. Мировое потребление рафинированной меди выросло на 1% до 24,8 млн тонн.

«По итогу 2022 года рынок находился в состоянии нематериального дефицита в размере 231 тыс. тонн, что составляет менее 1% от годового потребления», — подсчитали аналитики ГМК «Норникеля». В 2023 году добыча вырастет на 2%, производство на — 4%.

Цена на медь в этом году стабильна и чаще снижалась в периодах нескольких месяцев, чем росла. «В 2023 году снижение цены меди было связано с ужесточением денежно-кредитной политики (повышением ставок), не оправдавшими ожидания темпами экономического роста Китая, а также с слабыми экономическими показателями в других регионах», — отмечается в декабрьском обзоре ГМК.

«Мы ожидаем, что рынок рафинированной меди будет сбалансированным как в 2023 году, так и в 2024 году, — прогнозируют аналитики “Нориникеля”. — Однако, в долгосрочной перспективе, для предотвращения образования дефицита меди потребуется больше новых проектов, поскольку спрос на металл повысится на фоне увеличения электрификации транспорта, развития ВИЭ (возобновляемые источники энергии) и сопутствующего расширения электрических сетей».

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