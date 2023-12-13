Словесные интервенции или реальное снижение спроса: что происходит на мировом рынке нефти

Аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов отметил в разговоре с «РГ», что попытки угадывать, что будет с ценами на нефть априори обречены на провал, поскольку на эти цены воздействует несколько фундаментальных факторов.

Например, продолжает аналитик, такой важный момент, как баланс спроса и предложения, а также себестоимость производства нефти, которая изменяется в худшую сторону, а именно, — в сторону повышения со временем. Соответственно, требуется все больше затрат на производство каждого отдельно взятого среднемирового барреля. Разумеется, ситуация может сильно отличаться в зависимости от конкретной страны, добавляет Фролов.

Аналитик также подчеркнул, что есть факторы информационного, или даже спекулятивного характера, которые касаются не только текущей ситуации на рынке, но и прогнозов на будущее.

«Когда мы говорим про цены на нефть, мы в первую очередь имеем ввиду фьючерсы на месяц вперед. По сути говоря, когда мы торгуем фьючерсом, мы неким представлением о балансе спроса и предложение, которое будет в ближайшей перспективе. И, соответственно, если вдруг начинается активная словесная интервенция на рынке, в ходе которой доказывается, что в начале следующего года будет сокращаться спрос или рост спроса сильно замедлится, а предложение в какой-то момент окажется выше спроса, то это будет негативно сказываться на тех котировках, которые мы имеем ввиду, когда говорим про цены, то есть фьючерсы на месяц вперед», — пояснил Фролов.

Аналитик напомнил, что, начиная с ноября текущего года, на рынке наблюдаются активные словесные интервенции, в рамках которых через крупнейшие западные СМИ доказывается, что в начале 2024 года будет пониженный спрос на нефть, и что в целом динамика спроса в следующем году будет заметно хуже, чем в текущем. В качестве аргумента приводится прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), которое полагает, что спрос в следующем году вырастет на 900 тыс. баррелей. Для сравнения, по мнению ОПЕК, спрос вырастет более чем на 2 млн баррелей в сутки в течение года.

«Как следствие, мы сейчас наблюдаем вот такое снижение котировок. Насколько долго это будет продолжаться — большой вопрос, потому что любые словесные интервенции в конечном итоге упираются в простой факт. Фундаментальный факторы перебить словесными интервенциями невозможно. В следующем году следует исходить из того, кто же окажется прав с точки зрения роста динамики цен на нефть — МЭА или ОПЕК. Если прогноз ОПЕК окажется верным, то цены перейдут к росту», — сказал Фролов. Аналитик подчеркнул, что комфортная цена для стран не только ОПЕК+, но и целом для нефтегазовой отрасли мира — от 80 до 95 долларов.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков указал, что основным фактором того, что цены на «черное золото» продолжают снижаться, является уменьшение объемов его потребления из-за окончания автомобильного сезона.

Во всем северном полушарии зимой потребляется меньше нефти и нефтепродуктов, чем в летний период, отмечает он. Поэтому спрос понизился, сформировался определенный переизбыток предложения и на этом фоне цена на нефть понижается. Еще один немаловажный фактор, по мнению Юшкова, — это то, что на Западе активно «разгоняют» и саму идею, что формируется переизбыток.

«Мы видим, что в западных газетах постоянно звучит мысль о том, что будет профицит, что в США якобы так сильно прям растет объем добычи, хотя этого не происходит. Да, там повысился объем производства, но совсем немного, и в этом плане это скорее попытка рукотворно повлиять на рынок. В США будут выборы в 2024 году, и демократам крайне важно понизить стоимость топлива, потому что от этого зависит уровень их поддержки избирателями», — сказал аналитик. Именно МЭА постоянно говорит, что в Китае намечаются какие-то экономические проблемы, которые приведут к снижению спроса на нефть и нефтепродукты, хотя на самом деле именно Поднебесная весь 2023 год была драйвером роста спроса на нефть, добавил Юшков.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Скрыль, после решения о сокращении добычи и экспорта нефти странами, входящими в ОПЕК+, игроки на рынке ожидали стремительный рост котировок нефти. Но котировки уводят нефть в сторону понижения уже вторую неделю подряд.

«Данный факт доказывает, что рынок нефти перестает быть спекулятивным. Стоимость нефти часто была виртуальна, давая возможность спекулянтам заработать свои нефтедоллары на разнице в цене в определенные периоды времени», — отметила Скрыль.

Она также отметила, что нефтяной фьючерс сегодня сильнее привязан к доллару, чем к реальному баррелю с нефтью. На фоне того, что ФРС не планирует снижать процентные ставки в ближайшее время, потому как инфляционные процессы в стране все еще не взяты под контроль, инвесторы заняли выжидательную позицию. «Поступательна позиция стран-участников ОПЕК+ направлена на прекращение системы ценообразования на нефть, в основе которой лежат долларовые спекуляции. Сокращение добычи и экспорта нефти создаст реальный дефицит сырья, который нивелирует количество спекулянтов на рынке и со временем создаст реальный спрос», — заключила Скрыль.