11:01 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Слабая нефть и укрепление рубля продолжат оказывать давление на российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», оценивает внешний фон перед стартом торгов в России в среду, 13 декабря, как слабо негативный.

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Андрей Кочетков Макроэкономист
Источник: Freepik

Нефть торгуется в лёгком минусе, китайский рынок снижается. Плюс к этому происходит укрепление рубля. Как минимум, основные стимулирующие программы внутреннего спроса в Китае, от которого частично зависит российский экспорт, будут осуществляться уже в предстоящем году. Соответственно, быстрых решений и улучшений в экономике основного торгового партнёра ждать не стоит. Рост запасов нефтепродуктов в США говорит о слабости спроса, который также подтверждается структурой контанго в нефтяных фьючерсах. На этом фоне российский рынок может продолжить снижение, тем более, что укрепление рубля этому также способствует.

Российский рынок завершил торги вторника в минусе. Этому способствовали, как дешевеющая нефть, так и укрепляющийся рубль. На вечерней сессии Индекс МосБиржи опустился до 3017,34 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,976 млрд руб.

По итогам торгов 12 декабря Индекс МосБиржи — 3019,89 п. (-0,21%), а Индекс РТС — 1056,02 п. (+0,77%).

5 отраслевых индексов завершили день в минусе, а 5 в плюсе. Наибольшее снижение было в химии и нефтехимии (-1,13%). Наиболее сильный рост был в секторе строительных компаний (+0,89%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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