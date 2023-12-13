Слабая нефть и укрепление рубля продолжат оказывать давление на российский рынок

Нефть торгуется в лёгком минусе, китайский рынок снижается. Плюс к этому происходит укрепление рубля. Как минимум, основные стимулирующие программы внутреннего спроса в Китае, от которого частично зависит российский экспорт, будут осуществляться уже в предстоящем году. Соответственно, быстрых решений и улучшений в экономике основного торгового партнёра ждать не стоит. Рост запасов нефтепродуктов в США говорит о слабости спроса, который также подтверждается структурой контанго в нефтяных фьючерсах. На этом фоне российский рынок может продолжить снижение, тем более, что укрепление рубля этому также способствует.