Слабая нефть и укрепление рубля продолжат оказывать давление на российский рынок

Нефть торгуется в лёгком минусе, китайский рынок снижается. Плюс к этому происходит укрепление рубля. Как минимум, основные стимулирующие программы внутреннего спроса в Китае, от которого частично зависит российский экспорт, будут осуществляться уже в предстоящем году. Соответственно, быстрых решений и улучшений в экономике основного торгового партнёра ждать не стоит. Рост запасов нефтепродуктов в США говорит о слабости спроса, который также подтверждается структурой контанго в нефтяных фьючерсах. На этом фоне российский рынок может продолжить снижение, тем более, что укрепление рубля этому также способствует.
Российский рынок завершил торги вторника в минусе. Этому способствовали, как дешевеющая нефть, так и укрепляющийся рубль. На вечерней сессии Индекс МосБиржи опустился до 3017,34 п. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 61,976 млрд руб.
По итогам торгов 12 декабря Индекс МосБиржи — 3019,89 п. (-0,21%), а Индекс РТС — 1056,02 п. (+0,77%).
5 отраслевых индексов завершили день в минусе, а 5 в плюсе. Наибольшее снижение было в химии и нефтехимии (-1,13%). Наиболее сильный рост был в секторе строительных компаний (+0,89%).
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