Президент Аргентины вдвое девальвирует песо
Правительство недавно избранного президента Аргентины Хавьера Милея объявило о первых экономических мерах, которые должны помочь стране выйти из затянувшегося кризиса, сообщает The Wall Street Journal.
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Правительство недавно избранного президента Аргентины Хавьера Милея объявило о первых экономических мерах, которые должны помочь стране выйти из затянувшегося кризиса, сообщает The Wall Street Journal.
Министр экономики Луис Капуто заявил, что официальный курс песо будет девальвирован примерно вдвое — с нынешних 366 за доллар до 800. Таким образом, официальный курс в стране станет ближе к рыночному, по которому за $1 дают около 1070 песо.
Кроме того, власти намерены сократить размер и количество министерств, чтобы снизить траты на содержание правительства. Вместо нынешних 18 их будет 9. Правительство Милея сократит энергетические и транспортные субсидии, а также заморозит реализацию всех инфраструктурных проектов, финансируемых из бюджета, над которыми еще не начали работать.
По словам господина Капуто, принимаемые правительством меры больно ударят по населению Аргентины в краткосрочной перспективе, но другого способа выйти из кризиса у страны нет.
«Цель проста: избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло, — заявил министр.— Мы здесь, чтобы устранить корень проблем. А для этого нужно избавиться от зависимости от бюджетного дефицита». Господин Капуто отметил, что за последние 123 года Аргентина 113 раз заканчивала год в условиях бюджетного дефицита. «Денег больше нет. Мы не можем продолжать тратить больше, чем зарабатываем», — подытожил министр.
Кирилл Сарханянц.