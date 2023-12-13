Президент Аргентины вдвое девальвирует песо

Министр экономики Луис Капуто заявил, что официальный курс песо будет девальвирован примерно вдвое — с нынешних 366 за доллар до 800. Таким образом, официальный курс в стране станет ближе к рыночному, по которому за $1 дают около 1070 песо.

Кроме того, власти намерены сократить размер и количество министерств, чтобы снизить траты на содержание правительства. Вместо нынешних 18 их будет 9. Правительство Милея сократит энергетические и транспортные субсидии, а также заморозит реализацию всех инфраструктурных проектов, финансируемых из бюджета, над которыми еще не начали работать.

По словам господина Капуто, принимаемые правительством меры больно ударят по населению Аргентины в краткосрочной перспективе, но другого способа выйти из кризиса у страны нет.

«Цель проста: избежать катастрофы и вернуть экономику в нужное русло, — заявил министр.— Мы здесь, чтобы устранить корень проблем. А для этого нужно избавиться от зависимости от бюджетного дефицита». Господин Капуто отметил, что за последние 123 года Аргентина 113 раз заканчивала год в условиях бюджетного дефицита. «Денег больше нет. Мы не можем продолжать тратить больше, чем зарабатываем», — подытожил министр.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259741&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.