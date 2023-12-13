17:32 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Кто предлагает списать долги и что за этим стоит?

Интернет буквально пестрит такими предложениями. И не только интернет: эти объявления расклеены на столбах, остановках и заборах. Кто на самом деле предлагает подобные услуги и что будет, если согласиться на такую помощь? Об этом мы спросили эксперта проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратора платформы «Мошеловка» Аллу Храпунову.

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Банки рекламируют свои кредиты, призывая нас воплотить мечты здесь и сейчас. Но, к сожалению, многие заемщики не рассчитывают свои силы и финансовые возможности. В итоге «мечты в долг» приводят человека на порог «долговой ямы». И у него начинается другая жизнь.

Должника начинают одолевать кредиторы и коллекторы. Напоминания, звонки, письма о необходимости вернуть деньги не прекращаются, а сумма долга все растет из-за пеней и штрафов. Это очень тяжелая ситуация и финансово, и морально. Особенно если заемщик действительно не может рассчитаться по своим опрометчиво взятым обязательствам и ищет любую возможность избавиться от них.

Конечно, объявление с обещанием помочь списать все долги (за некую плату, разумеется) не останется без внимания отчаявшегося человека. И помощь раздолжнителя (так называют этих «помощников») может показаться последней соломинкой, за которую нужно ухватиться.

Но помогают ли они, эти «раздолжнители»?

К нам нередко обращаются жертвы таких псевдо-юристов, которые лишились всего. Расскажем об основных схемах, по которым они работают.

«Вас больше не побеспокоят».

Клиенту обещают, что звонки взыскателей прекратятся — раздолжнитель обещает перевести все общение с ними на себя. И действительно, в течение некоторого времени коллекторы и кредиторы перестают беспокоить должника. Человек наконец-то расслабляется и начинает спокойно жить. Но на самом деле долг не исчезает, а продолжает расти. А раздолжнитель, пообещав «решить вопрос», начинает сам игнорировать кредиторов. Через некоторое время выясняется, что «помощник» исчез, а сумма долга стала в разы больше.

«Вы внесете символическую сумму».

Нередко клиента просят внести небольшую сумму в счет погашение долга, заверяя, что оставшаяся часть обязательств якобы спишется. Человек каким-то образом изыскивает требуемые деньги на погашение и передает их раздолжнителю, потому что не хочет общаться с кредитором сам. «Помощник» в итоге исчезает вместе с этой суммой, а долг продолжает расти.

«Вы сможете быстро заработать».

Раздолжнитель может предложить клиенту вложить деньги в какой-то супердоходный проект. Якобы, на нем можно быстро заработать и погасить все долги. Но как только человек перечислит деньги (нередко все, что у него есть) в «суперинвестицию», он сразу может забыть как о них, так и о раздолжнителе. А долг продолжает расти.

«Мы все сделаем сами».

Раздолжнитель обещает списать все долги и даже демонстрирует бурную активность — пишет ходатайства, запросы, требования. Но на самом деле это все показное, игра на публику. В результате должник получает на руки пачку бесполезной макулатуры и продолжающий расти долг.

Так можно ли списать полностью долги?

Можно — но только с помощью процедуры банкротства. Она достаточно сложная, поэтому для ее прохождения в судебном порядке понадобится помощь банкротного юриста.

Найти такого специалиста можно, обратившись в саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Это будет гарантией надежности. Но не стоит заключать договор с первым же специалистом. Наши эксперты советуют сходить на 3−5 консультаций к разным банкротным юристам и выбрать того, с кем комфортнее общаться и чьи условия больше подходят.

Можно обойтись и без юриста, пройдя процедуру банкротства в упрощенном порядке через МФЦ, с 3 ноября эта процедура стала еще доступнее.

Некоторые банки тоже могут пойти навстречу заемщику, списывая долг при внесении им некоторой суммы. Узнать о такой возможности легко — просто поговорить со своим кредитором.

И не забывайте о главном: в момент принятия решения взять кредит или займ стоит подумать, по силам ли окажется будущий долг. «Долговая яма» никогда не исчезает легко и просто.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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