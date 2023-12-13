Инвесторы пытаются выкупить просадку

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,21%, до 3046,81 п., индекс РТС, наоборот, повысился на 0,31%, до 1056,02 п. В ходе торгов индекс МосБиржи опускался ниже 3000 пунктов до минимумов с сентября, тем не менее инвесторы к окончанию торгов выкупили просадку.

В лидерах роста оказались бумаги МКБ (CBOM 7,73 ₽, +4,93%), которые восстанавливались после падения в предыдущий день.

В аутсайдерах оказались акции Детского Мира (DSKY 65,42 ₽, −5,35%), обратный выкуп которых завершится 14 декабря.

Рубль укрепился к доллару США до 89,9975 ₽ и к евро до 97,2225 ₽

Основные новости и события.

Самолет (SMLT3843,5 ₽, −0,12%) сообщает о планах IPO своего агентства недвижимости в 2025. Кроме того, застройщик подал ходатайство в Банк России о приобретении банка с универсальной лицензией. Выручка Самолета в 2024 году может вырасти до 500 млрд руб., т. е. на 67% по сравнению с тем же периодом прошлого года, скорректированный показатель EBITDA — в два раза, до 130 млрд руб.

Девелопер Etalon Group (ETLN 71,76 ₽, +1,36%) заплатил 308,7 млн руб. налога на сверхприбыль (windfall tax).

Ростелеком (RTKM 63,4 ₽, −0,47%) приступил к строительству третьей очереди новой трансевразийской волоконно-оптической линии связи. Завершение работ ожидается до конца 2025 года.

По оценке Московской биржи (MOEX 186,14 ₽, −1,92%), около 60% ценных бумаг в свободном обращении (free-float) на российском фондовом рынке заблокированы на счетах управляющих компаний-нерезидентов.

НОВАТЭК (NVTK 1496,4 ₽, +0,36%) возобновил отгрузки СПГ из Мурманска с танкера на танкер. Компания пока не задействовала для перевалки плавучее хранилище Saam FSU, которое в сентябре попало под санкции США.

Мосгорломбард объявляет о продлении периода сбора заявок в рамках IPO до 21 декабря 2023 г.

Ожидания и торговые идеи.

В среду утром мировые рынки настроены нейтрально: японский индекс Nikkei225 растет на 0,34%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,62%. Сегодня Минфин проведет аукцион по размещению двух выпусков ОФЗ: с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН).

Операционные результаты Henderson (HNFG 530,2 ₽, +5,98%) за 11 месяцев 2023 года: выручка выросла до 14,6 млрд руб., на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года; показатель EBITDA— на 42%, до 5,8 млрд руб., маржинальность по EBITDA достигла 40%. Фэшн-ретейлер может выплатить более 25 рублей на 1 акцию в виде дивидендов за 2023 год.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.