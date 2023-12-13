Главный производитель вагонов в России сменил владельца

Банк непрофильных активов «Траст» продал контрольный пакет акций Объединенной вагонной компании (ОВК) профильному инвестору. Покупатель не назван, глава банка Александр Соколов в разговоре с РБК объяснил, что причиной является «важность сделки для государства».

«Продали права требования по кредитам и наш пакет акций 93,6 процента, который был сформирован в результате допэмиссии», — сказал он, отметив, что сделка завершена.

Другие детали процесса Соколов раскрывать не стал, добавив только, что продажа стратегического для России актива идет «несколько по другой траектории, нежели чем других активов, которые “Траст” реализует на открытых торгах».

Как говорил глава «Траста» в 2021 году, «Открытие» и «Траст» планировали выйти из ОВК, как только наступит благоприятный момент. К тому моменту финансовое положение компании находилось под вопросом — дочерняя компания производителя вагонов «ОВК Финанс» допустила технический дефолт по облигациям, а позже была признана банкротом. На момент сделки положение компании улучшилось.

Осенью ОВК провела допэмиссию акций на 12,5 миллиарда рублей, чтобы снизить долговую нагрузку. В результате докапитализации компания погасила долги перед «Трастом» на 26,2 миллиарда рублей, кредитные обязательства холдинга сократились до 16,3 миллиарда.

За 2023 год ОВК дважды сменила генерального директора — в октябре на место Дмитрия Олюнина, который руководил компанией с ноября 2022 года, пришел Сергей Лимаренко. В структуру ОВК входят Тихвинский вагоностроительный завод, «ТихвинХимМаш», «ТихвинСпецМаш», НПЦ «Пружина», ТСЗ «Титран-Экспресс», лизинговая компания Rail 1520 и ВНИИ транспортных технологий.