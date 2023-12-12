В Экспобанке прокомментировали санкции США
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский Экспобанк внесен в санкционный список США, следует из материалов американского Минфина.
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МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский Экспобанк внесен в санкционный список США, следует из материалов американского Минфина.
Согласно информации на сайте кредитной организации, Экспобанк входит в топ-40 крупнейших банков РФ. В пресс-службе банка ТАСС заявили, что санкции США не повлияют на его работу, так как кредитная организация подготовилась к подобной ситуации.
«Решение OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США — прим. ТАСС) никак не повлияет на деятельность банка. У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов, — отметили в пресс-службе. — Средства наших клиентов находятся под надежной защитой».
«На протяжение последнего года Экспобанк расширял систему прямых корреспондентских счетов, поэтому клиентам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны. Мы сделали и продолжаем делать все, чтобы ограничения никак не отражались на комфорте наших клиентов», — подчеркнули в банке.
Также в санкционный список США была внесена расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Металлург». Согласно данным на сайте компании, РНКО является участником Системы внутрирегиональных и межрегиональных расчетов. «Металлург» занимается покупкой и продажей инвестиционных монет, а также осуществляет брокерское обслуживание с ценными бумагами и расчетное обслуживание в рублях и иностранной валюте, проводит денежных переводы без открытия банковского счета для физлиц, предоставляет услуги по хранению ценностей.