Почему высокие процентные ставки в США и Европе грозят новым финансовым кризисом

Но от вероятных шоков мировую финансовую систему это не избавляет: рисков в ней накопилось столько, что скатиться в новый кризис мир может очень легко. Вполне возможно, что некоторые контуры будущей финансовой политики мы узнаем уже на этой неделе — в среду пройдет последнее в этом году заседание по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, а в четверг — заседание Европейского центробанка (ЕЦБ).

В ФРС начали увеличивать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании с марта 2022 года из-за высокой инфляции.

Основными факторами разгона цен в прошлом году были нарушение цепочек поставок из-за пандемии и украинского конфликта, мягкая бюджетная и мягкая монетарная политики и рост сырьевых цен. Тогда ставка была повышена впервые с декабря 2018 года. В 2020 году Федрезерв в ответ на кризис, вызванный пандемией, напротив, неожиданно резко и внепланово понизил диапазон ставки до 0−0,25%. С этой отметки и начался непрерывный рост ставок весной прошлого года: до заседания в июне ФРС провела десять раундов повышения диапазона базовой ставки подряд, в июле диапазон ставки был повышен до текущих 5,25−5,5% годовых (рекорд за 22 года).

ЕЦБ по тем же причинам начал повышать ставку с лета 2022 года, проведя десять повышений подряд.

С 0% базовая процентная ставка в странах еврозоны менее чем за полтора года выросла до нынешних 4,5% (рекорд за всю историю еврозоны).

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, на этой неделе уровни ставок ФРС и ЕЦБ по итогам заседаний регуляторов останутся неизменными. «Эпоха высокой инфляции в США и еврозоне заканчивается, и больше повышений ставок не потребуется. Инвесторы уже закладываются на то, что следующим шагом и ФРС, и ЕЦБ в следующем году станет снижение ставок», — отмечает эксперт. Так, инфляция в США в октябре снизилась до 3,2% против целевых 2%, тогда как в июне 2022 года на пике достигала 9,1%. В еврозоне инфляция в ноябре замедлилась до 2,4% против целевых 2%, тогда как в октябре 2022 года на пике достигала 10,4%.

По прогнозу Васильева, уже весной ФРС начнет цикл снижения ставки и снизит ключевую долларовую ставку до 4,25% к концу следующего года, а ЕЦБ за 2024 год доведет базовую ставку до 3,25%.

Казалось бы, все складывается достаточно неплохо, но есть нюанс.

Из-за жесткой монетарной политики ФРС и ЕЦБ в мировой финансовой системе накапливаются риски. Если финансовая система не выдержит, то может разразиться новый финансовый кризис. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

Например, рейтинговое агентство Moody s оценивает нереализованные убытки крупнейших американских банков на уровне 650 млрд долл. «Эти убытки сформировались из-за быстрого роста ключевой ставки ФРС, увеличения рыночных процентных ставок и доходностей гособлигаций США (на пике в этом году ставка по десятилетним гособлигациям США достигала 5%)», — поясняет аналитик.

Кроме того, весной этого года в США уже произошел банковский мини-кризис с внезапным банкротством нескольких банков (один из них — Silicon Valley Bank — занимал 16-е место в США по активам). Однако быстрые действия ФРС и минфина США помогли его купировать. ФРС влила в систему около 400 млрд долл. и открыла доступ к ликвидности для основных американских финансовых институтов. Из США банковский кризис перекинулся тогда в Европу и вызвал своего рода сенсацию. Один крупнейший и старейший банк Швейцарии быстро и без излишних проволочек купил другой такой же: UBS, основанный в 1862 году, поглотил проблемный Credit Suisse, основанный в 1856 году.

Этой весной в США и Европе уже случился банковский мини-кризис. Он может легко повториться. Михаил Васильев главный аналитик Совкомбанка

По словам Васильева, в целом хрупкость глобальной доллароцентричной финансовой системы возрастает — не только из-за высоких процентных ставок, но и из-за геополитики (ухудшения отношений США и Китая, украинский конфликт и заморозка валютных резервов России). «Поэтому новый шок (например, война на Ближнем Востоке и резкий рост нефтяных цен) может спровоцировать новый глобальный финансовый кризис с банкротством крупных западных банков и дефолтом компаний», — не исключает аналитик.

В следующем году американскому минфину, компаниям США и Европы, а также домохозяйствам надо будет рефинансировать большое количество долгов под новые высокие процентные ставки. Поэтому можно ожидать увеличения числа просрочек по кредитам, дефолтов и банкротств, указывает эксперт.

«В случае рецессии или финансового кризиса ФРС и ЕЦБ могут снова быстро снизить ставки до нуля и начать вливать большое количество долларов и евро в финансовую систему. Однако это может грозить новым витком инфляции, как это было в стагфляцию 1970-х годов», — считает Васильев.