Небольшие банки смогут и далее открывать корсчета за рубежом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе. Документ опубликован.

Ранее небольшим банкам не разрешалось открывать корсчета в зарубежных кредитных организациях. Исключение составляли лишь случаи, когда это было нужно для участия в иностранной платежной системе. С июля 2022 года запрет был приостановлен (до 31 декабря 2023 года) для расширения возможностей российской банковской системы во внешнеторговых расчетах и трансграничных переводах.

Значительное число банков с базовой лицензией расположено в приграничных регионах и обслуживает организации, специализирующиеся на экспортно-импортных операциях. Возможность открывать счета за рубежом позволила их клиентам оперативно проводить расчеты с иностранными контрагентами, указывается в сопроводительных материалах. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

С июня 2017 года в России кредитные организации разделяются на две группы по уровню капитала, объему требований к ним и полномочий — банки с базовой лицензией и с универсальной лицензией.

Для кредитной организации с базовой лицензией минимальный размер уставного капитала — 300 млн рублей (тогда как с универсальной — 1 млрд рублей). К ним применяется упрощенное регулирование, однако есть ограничения на несколько банковских операций. Например, они не могут проводить операции с иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами по иностранному праву, а также с иностранными физическими лицами.