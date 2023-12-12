Как торговать на бирже и не попасть в зависимость

Что вообще означает «торговать на бирже»?

Под торговлей на бирже (трейдингом) разные игроки подразумевают разные понятия: для одних это открыть счет и эпизодически туда заходить, для других — активно следить за новостями компаний и сразу реагировать путем продажи или покупки активов. В рамках этой статьи мы будем понимать под торговлей на бирже относительно частое совершение сделок.

Как и любое дело, трейдинг отнимает время и требует определенных навыков. Поэтому нужно понимать, действительно ли вы хотите заниматься этим? Да, вы могли услышать много историй о том, как трейдеры за короткое время зарабатывают много денег, имея при этом довольно скромные капиталы. Именно такие истории и привлекают множество новичков на рынок. Им кажется, что повторить такой успех легко. Но подавляющее большинство новичков (более 90%) теряют значительную часть своих капиталов, а в некоторых случаях, при форс-мажорных обстоятельствах, даже остаются должны брокеру. По существу, оставшиеся 10% — получают свои прибыли за счёт «слившихся» 90%.

Самая большая проблема торгов на бирже состоит в том, что получить результат, уделяя этому только пять минут в день, не выйдет. Вернее, на первых порах, скорее всего так и будет, когда вы будете совершать свои первые сделки, но постепенно время, проводимое за терминалом, анализом графиков и различных данных будет увеличиваться. И в какой-то момент времени трейдинг начнёт занимать всё ваше время.

Кто-то может возразить — но есть же алготрейдеры! У них есть роботы, которые торгуют за них, освобождая время. Это так.

Однако за роботами надо следить, контролировать успешность их торговли, отключать тех, которые начинают совершать убыточные сделки. Но стратегии, закладываемые в роботов, очень часто устаревают, и необходимо тратить время на поиск новых рабочих стратегий и создание новых роботов.

У тех, кто решил связать себя с торговлей на бирже, это будет отнимать очень много времени: процесс будет так затягивать, что это можно сравнить с зависимостью.

Что же делать, чтобы не впасть в зависимость?

Торговля на бирже — полноценная работа, а не игра. И уже в силу этого нужно организовать себе режим труда и отдыха, как бы это банально ни звучало.

На следующем этапе необходимо выбрать стратегию с чётко прописанными правилами: когда входить в сделку, а когда из неё выходить. Также в стратегии следует предусмотреть, как следует поступать с открытыми позициями — держать их открытыми в ваше нерабочее время или закрывать по завершении работы.

Для того, чтобы придерживаться выбранной стратегии, потребуется сильная дисциплина. Не все сделки будут прибыльными. И нужно будет совершать волевое усилие, чтобы закрывать сделку согласно стратегии. Особенно тяжело будет закрывать убыточные позиции — всегда будет соблазн не закрывать позицию, а подержать её подольше в надежде пересидеть убытки. Само по себе желание пересидеть убытки может и не быть фатальным. Однако, если убыточная позиция остаётся на период отдыха, в то время, как по вашей стратегии по завершении рабочего дня все позиции должны быть закрыты, то весьма высок риск того, что вы будете отвлекаться на торговлю во время предполагаемого отдыха. А это снова шаг в зависимость.

Как и в любой работе, необходимо научиться держать под контролем свои эмоции. Если вы закрываете убыточные позиции в соответствии со стратегией, но не можете перебороть желание сразу же отыграть свои убытки в других сделках, существует высокий риск начать совершать сделки, руководствуясь лишь эмоциями и интуицией, а не разработанной ранее стратегией. Такой подход приводит к тому, что убытки будут лишь увеличиваться, тем самым усиливая желание отыграться. Очевидно, что это будет порождать зависимость.

Довольно часто бывают такие ситуации, что вы чётко следуете разработанной стратегии, но начинается череда убыточных сделок. Подобные случаи могут выбить вас «из колеи» и вы начнёте совершать интуитивные сделки в надежде отыграться. К чему это приводит мы писали чуть выше.

Важно помнить, что ни одна стратегия не будет давать вам 100% прибыльных сделок. Неизбежно будут убытки. Однако, череда убыточных сделок — это явный сигнал, что что-то не так. Гораздо сложнее понять с чем вы столкнулись — со временным явлением или с тем, что стратегия сама по себе перестала работать. В подобных ситуациях лучше не руководствоваться чутьём, а лучше сразу признать, что стратегия неработоспособна и начать её модифицировать или даже начать разрабатывать полностью новую стратегию. А для того, чтобы понять, что делать — пережидать плохой период на рынке или разрабатывать новую стратегию — весьма желательно при разработке стратегии сформулировать критерии, по которым вы будете определять неработоспособность стратегии.

Примером такого критерия может быть, допустим, наличие 10 убыточных сделок подряд. Если вы не будете соблюдать критерии неработоспособности стратегии, то рискуете остаться с нерабочей стратегией, которая будет порождать убытки, которые будут усиливать желание их отыграть в интуитивных сделках. К чему это приводит — см. выше.

Подведем итоги

Для того, чтобы не попасть в зависимость при торговле на бирже, нужно иметь стратегию с чётко сформулированными правилами открытия позиций, закрытия позиций и критериев работоспособности стратегии. Если стратегия не удовлетворяет критериям, то её нужно менять.

Для того, чтобы следовать стратегии — нужно иметь железную дисциплину и силу воли, чтобы держать под контролем свои эмоции в сложные периоды.

Немаловажным аспектом трейдинга является наличие режима труда и отдыха и чёткое его соблюдение. Организуйте свою торговлю таким образом, чтобы не отвлекаться на трейдерские дела во время отдыха!

​ «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».