Citi: ОПЕК+ придется сокращать добычу до конца 2024 года

Альянс ОПЕК и его союзники объявили о намерении сократить добычу на 900 тысяч баррелей нефти в сутки в течение первого квартала 2024 года, отметив, что при необходимости они готовы продлить эти меры.

По мнению аналитиков банка Citi, именно путем сокращения добычи группе из 23 стран во главе с Саудовской Аравией будет возможно удержать цены на сырье на текущем уровне.

«Эти сокращения понадобятся, чтобы сбалансировать рынок в течение следующего года», — считает глава отдела сырьевых рынков в Citigroup Макс Лейтон.

Только за счет координации они смогут удержать цены в районе $70-$80 за баррель, отметил он в беседе с Bloomberg TV.

Выше ста долларов

При этом стоит помнить, пока страны-покупатели ждут дешевых фьючерсов, страны-производители — наоборот, пытаются эти цены если не поднять, то как минимум удержать. Часть трейдеров не верят в дорогие баррели и настроены скептически к обещаниям картеля. Веры в успех ОПЕК+ эффективно и быстро сократить поставки и уменьшить дисбаланс между предложением и спросом. Напомним, что после ноябрьской встречи стран ОПЕК+ сырье подешевело примерно на 10%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259743&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Большинству стран-экспортеров ОПЕК необходлимо, чтобы нефть стоила как минимум $70-$80 за баррель, хотя и это — слишком мыло и не даст им покрыть государственные расходы. Например, бюджет Саудовской Аравии сверстан с расчетом, что нефть будет стоить около $100, пишет Bloomberg Economics.

Лейтон из Citi прогнозирует, что в 2024 году профицит предложения составит в среднем 600 тысяч баррелей в день. Но, добаивл он, рынок эти ожидания уже отыграл. Вполне вероятно, что нефть может зафиксироваться около отметки в $ 75 за баррель.

Если ОПЕК — наоборот — развернет добычу, то цены могут рухнуть на 50%, до $40 за баррель. Но для обывающих стран эта «альтернатива настолько болезненна», что, вероятно, они продолжат курс на сокращение. «Страны ОПЕК способны удержать рынок, если будут действовать вместе», резюмировал аналитик банка.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​