Утешительный рост в конце слабой недели

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в пятницу повысился на 0,21%, до 3079,99 п. Индекс РТС вырос на 0,29%, до 1054,28 п.

Опережающую динамику показали акции Алроса (ALRS 70,92 ₽, 5,02%), которые подорожали по итогам двух торговых сессий. Ранее на неделе власти Индии сообщили, что не станут продлевать добровольное эмбарго на импорт алмазного сырья.

Отстающую динамику показал финансовый сектор. В аутсайдерах оказались акции МКБ (CBOM 7,714 ₽, −2,07%).

Рубль укрепился к доллару США до 91,8975 ₽ и к евро до 98,6425 ₽

Основные новости и события. Руководство ВТБ (VTBR 0,02233 ₽, −0,58%) рассчитывает к концу 2026 года увеличить число активных клиентов до 35 млн человек и удвоить (до 6 млн) количество пенсионеров на обслуживании. По оценкам банка, к окончанию 2023 года число активных клиентов составит 19 млн человек.

КАМАЗ (KMAZ 186,5 ₽, +1,36%) ожидает рекордную чистую прибыль (свыше 5 млрд руб.) по МСФО по итогам 2023 года и планирует в 2024 году увеличить в три раза (до 15 тысяч) выпуск грузовиков поколения К5.

Яндекс (YNDX 2337,6 ₽, −0,52%) стал единственной российской компанией в рейтинге мировых лидеров развития искусственного интеллекта.

Северсталь (CHMF 1270,4 ₽, +2,04%) заключила с компанией из Китая контракт на поставку оборудования для строительства комплекса по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате. Запуск проекта запланирован на 2026 год.

Негативные новости для НЛМК (NLMK 166,78 ₽, −0,07%): Россия за десять месяцев с начала 2023 года сократила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 3,4 раза, до 658 тыс. тонн или в 4 раза, до $300 млн, в денежном выражении.

Ростелеком (RTKM 72,03 ₽, −0,44%) в конце ноября выплатил налог на сверхприбыль в размере около 700 млн руб.

Годовая инфляция в России по итогам ноября ускорилась до 7,48% с 6,69% в октябре.

Товарооборот России и Индии с января по сентябрь 2023 года увеличился до рекордных $48,8 млрд, на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ожидания и торговые идеи. В понедельник утром настроения на мировых рынках неоднозначные: японский индекс Nikkei 225 показывает рост на 1,43%, китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,38%. Сбербанк (SBER 265,16 ₽, +0,02%) сегодня публикует финансовые результаты по РПБУ за ноябрь.

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