Эксперты РАН назвали три уязвимости экономики России на примере Ирана

По сравнению с Ираном Россия остается намного более сильной и более рыночной экономикой. Но российская санкционная ситуация примечательна тем, что во многом развивается в русле иранской — и по структуре введенных Западом санкций (обе страны являются ресурсозависимыми нефтеэкспортерами), и по алгоритму сопротивления им, в частности использованию части мер, аналогичных разработанной Ираном «экономике сопротивления».

Анализу иранского опыта пребывания под санкциями и тому, какие выводы из него можно сделать для России, посвящена статья специалистов Института экономики РАН Наталии Смородинской и Даниила Катукова, опубликованная в свежем номере журнала «Вестник Института экономики РАН» (РБК ознакомился с текстом).

Если в Иране введение коллективных санкций в 2011 году мгновенно подорвало нефтяную отрасль, бюджет и экономику, то Россия в аналогичной ситуации 2022 года сумела отложить развертывание санкционного кризиса, заработать валютные сверхдоходы и даже повысить побочные издержки участников санкционной коалиции, отмечают авторы статьи. Но уже в 2023 году российская экономика столкнулась с рядом негативных последствий, с которыми сталкивался из-за санкций и Иран, хоть и не в таких масштабах, — сжатием нефтегазовых доходов бюджета и ослаблением макрофинансовой стабильности.

В контексте иранского опыта эксперты Института экономики выделили несколько «трудно решаемых» проблем, которые могут встать перед Россией как сырьевой экономикой, когда в дальнейшем ей придется проходить «наиболее проблемную, стрессовую фазу санкционного кризиса». При этом исследователи оговариваются, что специфика российской ситуации не позволяет «проводить четкие долгосрочные параллели» с Ираном, где «функционирование экономики в режиме периодических девальваций и спадов длится больше десятилетия».

Уязвимости «экономики сопротивления»

Экономисты Института экономики РАН выделяют несколько основных проблем «экономики сопротивления» санкциям, а именно:

Невозможность уйти от «сырьевой специализации»

Из-за технологических ограничений импортозамещение приобретает регрессивный характер: в большинстве секторов оно ведется на основе устаревших технологий, за счет обратного проектирования и параллельного импорта. Кроме того, ограниченность внешнего спроса сочетается с узостью внутреннего, что не позволяет бизнесу добиться эффекта масштаба, делая нерентабельным развитие многих отраслей.

В России, как и в Иране, бизнес может частично заместить импортную продукцию низкого и среднего уровня сложности (продовольствие, одежду), причем с упрощением, но не в состоянии поднять инвестиционное импортозамещение и тем более окупить дорогостоящие вложения в новые высокотехнологичные проекты, отмечают авторы статьи.

«В итоге в нефтедобывающих странах курс на растущее импортозамещение и технологическую самодостаточность теряет перспективу — равно как и курс на наращивание несырьевого экспорта», — полагают они.

Зависимость от «альтернативных» партнеров

Наращивание связей с альтернативными партнерами на фоне санкционных ограничений не страхует страну от потери текущих и будущих доходов, полагают Смородинская и Катуков. «Восточные партнеры могут лишь частично компенсировать разрыв связей с западными, но при этом они прагматично используют тот факт, что новые рынки нужны подсанкционной экономике больше, чем она нужна им», — указывают авторы.

Такие партнеры являются бенефициарами не только дисконтных закупочных цен, но и удорожания своих поставок, а также «перехвата перерабатывающих мощностей». Как итог — стратегическая ставка на Китай и других сильных игроков не ведет к повышению экономической устойчивости России, а оборачивается попаданием к ним в растущую зависимость, констатируют экономисты.

Россия вынуждена платить «большие премии» за доступ к китайским товарам, аналоги которых Запад запретил поставлять в Россию, утверждает экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Хели Симола в статье от 29 ноября. В первой половине 2023 года медианный рост экспортных цен Китая для России по выборке промышленных товаров оценен в 78% по сравнению с первой половиной 2021 года — против 12% для экспортных цен Китая на те же товары за тот же период для прочих стран, пишет экономист.

Россия готова сотрудничать с Китаем без ограничений, заявлял президент Владимир Путин. По прогнозу ФТС, товарооборот между двумя странами по итогам года превысит $220 млрд. За 11 месяцев 2023 года двусторонний оборот уже составил $218 млрд, сообщила таможня КНР на этой неделе.

Девальвация валюты и инфляция

Умелый обход санкций (включая ведение внешнеторговых расчетов в валюте страны-партнера) не избавляет экономику от обесценения национальной валюты и хронически высокой инфляции, указывают эксперты Института экономики. Инфляция будет вызвана структурными дисбалансами — в частности, сжатием экспорта, санкционным удорожанием затрат, нехваткой твердой валюты для оплаты критического западного импорта. При этом такую инфляцию невозможно обуздать ужесточением монетарной политики, даже если увеличить ключевую ставку до двузначного уровня, — здесь требуется устранение самих структурных проблем, а не подавление перегретого спроса, как при классических кризисах, предупреждают авторы.

Как Иран противопоставил санкциям «экономику сопротивления»

Иран находится под санкциями США уже пятое десятилетие (с 1979 года), а с 2011 года он подпал под коллективные санкции США, ЕС и ООН, призванные побудить его отказаться от использования ядерной программы в военных целях. Пакет секторальных санкций против Ирана содержит три типовые группы запретов: экспортное эмбарго (запрет на импорт из Ирана нефти и продукции других базовых отраслей), импортное эмбарго (запрет на поставки в Иран передовых технологий, нефтегазового оборудования, западных материалов и компонентов) и жесткие финансовые ограничения (отключение банков от системы SWIFT, почти полная заморозка валютных резервов ЦБ и т. д. ).

Если бы не санкции, иранская экономика в период 1989—2019 годов росла бы в среднем на 4−5% в год по сравнению с фактическим ростом на 3%, оценивали исследователи Мохаммад Хашем Песаран (Кембридж) и Дарио Лаудати (Университет Южной Калифорнии) в работе 2022 года.

За годы пребывания под санкциями Иран наработал богатый опыт, указывают экономисты Института экономики РАН. Так, в 2014 году он оформил эти усилия в виде доктрины — «экономика сопротивления». Одним из ключевых ее приоритетов стало высвобождение бюджета из зависимости от экспорта сырой нефти, другим — замещение значимого инвестиционного импорта и развитие инноваций.

Санкции повлекли за собой ряд положительных последствий для иранской экономики, указывают Песаран и Лаудати. «В начале санкций иранская экономика была так же сильно зависима от нефтяного экспорта, как страны вроде Саудовской Аравии. Ограничение нефтяного экспорта на протяжении сравнительно долгого периода привело к важным структурным трансформациям экономики Ирана с существенным ростом ненефтяного экспорта (нефтехимия, легкая промышленность, сельскохозяйственные товары)», — пишут они. Кроме того, именно санкции США, по-видимому, частично имели результатом быстрый рост компаний, ориентированных на экономику знаний, в Иране за последнее десятилетие.

Риски стагфляции

Пример Ирана показал, что санкционный кризис имеет двухфазную структуру: непосредственные эффекты в виде внезапных шоков и долгосрочные накопительные эффекты, которые усиливают структурные деформации и разрушают производственную базу.

«Если шоки могут быть в той или иной мере смягчены и абсорбированы мерами антикризисной политики, то накопительные эффекты санкционного стресса лишены реальных инструментов противодействия — они длятся столько, сколько длятся санкции», — отмечают авторы из Института экономики РАН.

Даже при облегченном прохождении шоков и ускоренном выходе из первоначальной рецессии, как это удалось сделать России, экономика продолжает пребывать в изоляции от глобальных рынков, испытывая стресс от роста затрат, накопления деформаций и падения производительности. «Локальные успехи» отдельных фирм нивелируются сужением производственных возможностей других, и это не позволяет добиться устойчивого роста всей экономики. Все это приводит к рискам стагфляции — стагнации в условиях инфляции.

Если в Иране стагфляционный тренд выражается в повышенной волатильности динамики ВВП, то в России ее амплитуда будет более сглаженной, но «тренд застоя с негативной траекторией» в сочетании с высокой инфляцией сохранится, прогнозируют экономисты.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2024—2026 годах ВВП России будет увеличиваться на 2,5−2,7% ежегодно. Инфляция в 2024 году после 7,5% по итогам этого снизится до 4,5%, а в последующие два года — до 4%, ожидают в ведомстве. Согласно макроопросу ЦБ, ожидаемые средние темпы роста потенциального ВВП России на горизонте 2027−2031 годов составят 1,5%.

«Ловушка» бюджетного стимула

В условиях системных санкций главным драйвером роста экономики остается государственный спрос (в виде государственных заказов, закупок и инвестиций), отмечают авторы статьи. В 2022—2023 годах совокупный размер бюджетного импульса в экономике России составил порядка 10% ВВП, оценивал Минфин.

«Длительная опора экономики исключительно на бюджетный стимул крайне уязвима», — говорится в статье. Во-первых, она ведет к разбалансированному росту: инвестиции и ресурсы перераспределяются в пользу одних агентов (секторов, предприятий, социальных групп) за счет других. Во-вторых, возможности расширения бюджетных расходов упираются в проблему санкционного сжатия доходов.

Кроме того, возникает макроэкономическая ловушка, способная дестабилизировать экономику и государственные финансы изнутри, полагают Смородинская и Катуков. С одной стороны, высокая инфляция требует наращивания бюджетных расходов для стимулирования экономического роста, что разгоняет рост цен еще сильнее. С другой — попытки ограничить увеличение расходов (например, путем отказа от субсидирования цен или прямых выплат населению) чреваты срывом в стагфляционную рецессию и подъемом социального недовольства, как в Иране.

Концентрация ресурсов в сфере военно-промышленного комплекса не ведет к равноценному подъему гражданских секторов, что формирует разнонаправленную восстановительную динамику в разрезе отраслей и регионов, тем самым в экономике возникают дополнительные дисбалансы, усугубляющие санкционные деформации, добавляют авторы.

Тот факт, что экономика России смещается в милитаризованную зону, в которой перестает работать рынок и начинают действовать совершенно другие стимулы, цели и задачи, является самой большой угрозой на сегодняшний день, полагает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.

«Все больше ресурсов и активности направляются в сферу, не связанную с рынком, производством востребованных им продуктов. В этих условиях экономика утрачивает рецепторы и верные стимулы. Отсюда, я полагаю, угроз значительно больше, чем в макроэкономических эффектах, описанных в статье», — считает он.

Расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2024 году составят рекордные 10,7 трлн руб., или 6% ВВП, следовало из проекта бюджета, принятого в первом чтении. Во втором чтении расходы были несколько пересмотрены, но актуальных данных по планируемым общим расходам на национальную оборону на данный момент нет.

Примеры ЮАР и Венесуэлы

Наиболее близким по условиям примером для сегодняшней России выглядит не Иран, а ЮАР в 1980—1990-х годах, полагает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Тогда страна столкнулась с сильными ограничениями импорта из ЕС, США, Японии и ряда других стран, средними по силе ограничениями экспорта в крупнейших товарных категориях и уходом транснациональных компаний. Кроме того, эксперт привел в пример Венесуэлу, в отношении которой начиная с 2014 года вводились меры по заморозке активов ЦБ и банков, а также ограничения на импорт оружия из ЕС.

Как и Россия, перечисленные страны в начале ограничений относились к группе государств со средними доходами (40−80-е места по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в соответствующем году) и были относительно слабо открыты для внешней торговли (внешнеторговый оборот — 30−40% ВВП), указывает Куликов. При этом по сравнению с рассматриваемыми странами Россия к началу санкционных ограничений имела более диверсифицированную промышленность и более крупную экономику (в два—семь раз), а также была в большей мере обеспечена природными ресурсами и продовольствием. Однако известно, добавляет Куликов, что при наличии элементов эмбарго одним из следствий является снижение конкуренции на внутренних рынках.