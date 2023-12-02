Россияне резко сократили операции с криптовалютой после ухода Binance

Оборот транзакций россиян в биткойнах на крупнейших биржах по итогам двух кварталов снизился на 22,4% до 1,68 трлн руб. (700 100 биткойнов). На конец сентября остатки биткойнов на кошельках россиян год к году снизились на 3,1% до 255 млрд руб. (96 900 биткойнов). В III квартале число онлайн-посещений криптовалютных бирж упало почти на 28% год к году до 28,9 млн. За тот же период доля россиян в общем числе посещений снизилась на 1 п. п. до 4,9%. Сайты крупнейших криптовалютных бирж, р2 ₽-площадок и криптообменников зафиксировали 89,6 млн посещений россиянами по итогам двух кварталов. Это на 1,6% ниже, чем годом ранее, говорится в обзоре.

На снижении операций сказался уход международных платежных систем и реакция иностранных регуляторов на обслуживание россиян «криптопосредниками» в III квартале, пишет в обзоре ЦБ, не называя имен. В конце сентября крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о закрытии бизнеса в России и его продаже компании CommEX.

Зато резко вырос среднемесячный объем p2p-переводов (основного канала покупки криптоактивов) по сделкам в крипте: за два квартала почти на 54% до 81,5 млрд руб. (г/г). Но регулятор связывает эту динамику с улучшением подходов банков в выявлении таких операций. Также для покупки криптовалюты граждане могут использовать банки дружественных стран, куда они предварительно переводят деньги, пишет ЦБ.

У россиян после санкций вырос спрос на хранение средств в стейблкойнах, чья стоимость может быть привязана к валюте, отмечает ЦБ. Объем торгов парой стейблкойн Tether (привязан к доллару 1:1)/рубль составил $2 млн с начала 2022 г. по конец сентября 2023 г., что выше объема торгов парой биткойн/рубль в 2,3 раза.

И хотя снижение оборота операций с криптой было заметным, тренд имеет все шансы на разворот, полагает регулятор: запускаются альтернативные биржи, на которых россияне могут пополнять баланс аккаунта криптобиржи через российские банковские карты и p2p-операции. В течение года старых и новых верифицированных клиентов Binance переведут на новую криптобиржу — CommEX.

Структуру своих пользователей Binance не раскрывает, но в иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) число российских клиентов биржи на конец октября 2020 г. составляло 870 000 человек (примерно 5,3% от всей клиентской базы). В этих условиях ЦБ не исключает роста рисков инвестиций в криптовалюту, следует из обзора. Регулятор будет отслеживать эту угрозу для финансовой системы и граждан и при необходимости примет меры.

Банк России в течение последних пяти лет последовательно выступает против легализации использования криптовалют в расчетах — регулятор неоднократно указывал, что актив в основном используется для обхода антиотмывочного законодательства. Минфин занял более мягкую позицию, считая, что сегмент нужно урегулировать: какие-то операции запретить, какие-то — легализовать через отечественную инфраструктуру. Но 9 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор и ведомство согласовали позиции по этому вопросу, включая использование криптовалют в эксперименте по трансграничным расчетам.