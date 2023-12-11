Белок на вес золота: станут ли деликатесом куриное мясо и яйца

Если с быстрым ростом цен на крупу и подсолнечное масло власти разобрались три года назад, то битва за контроль над ценообразованием на куриное мясо и яйца — все еще остающийся самым дешевым видом белка для россиян — только начинается.

Пока все идет к тому, что эти популярные продукты повторят судьбу морской замороженной рыбы, которая пополнила полки деликатесов вместе с икрой и стала малодоступной для большинства россиян, согласно опросам и статистике.

Для решения проблемы дороговизны этих продуктов Минсельхоз РФ предлагает рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на яйца и курятину. По данным ведомства, производство отечественных продуктов растет, но импорт поможет быстрее насытить рынок.

Невидимая рука рынка

Первое сражение правительства за контроль над стоимостью яиц началось в 2013 году: тогда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки во всех регионах из-за резких скачков цен. Если в начале года десяток стоил в среднем 30 рублей, то к сентябрю ценники доходили до 60 рублей в части субъектов. Тогда признаков ценового сговора служба не обнаружила. По заключению ведомства, выросли затраты производителей (подорожали корма, выросли тарифы на электроэнергию, подорожал газ) и повышение цен было обосновано.

Цена килограмма куриного мяса в 2020 году, как и десятка яиц, перевалила впервые за 100 рублей, а в следующие 2 года иногда снижалась, иногда росла. Однако с начала этого года популярные продукты дорожали ускоренными темпами и все еще остаются в лидерах по росту цен. Курица с января подорожала на 30%, яйца — на 40%.

ФАС России в ноябре 2023 года сообщила о начале антикартельных проверок 12 производителей куриных яиц и мяса кур в регионах из-за повышения оптовых цен для «социально значимых рынков». Кроме этого, ФАС предложила федеральным торговым компаниям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. Часть ритейлеров согласились ограничить наценку.

В высоких кабинетах

Одновременно предлагается на законодательном уровне запретить крупным компаниям повышать стоимость продуктов на 30% за 60 дней: законопроект разработан по поручению вице-премьера Андрея Белоусова.

В пятницу, 8 декабря, к проблеме подключилась надзорное ведомство. Генпрокуратура проведет проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов в регионах России по поручению Генпрокурора Игоря Краснова, следует из сообщения прокуратуры по итогам совещания с участием представителей Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. В надзорном ведомстве заинтересовались, почему средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.

В целом пока работает принцип «невидимая рука рынка», описанный экономистом Адамом Смитом в 18-веке: рынок развивается по своим законам с учетом спроса и предложения. Но проверки замедлили рост цен.

«Последние 4 недели среднюю минимальную наценку на яйцо категории С1 сети удерживают на стабильно низком уровне», — сообщил Финансам.Mail.ru председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Сейчас этот товар в ряде сетей можно приобрести по цене дешевле 100 рублей. Например, десяток яиц категории С1 марки «Золото сеймы» стоит 99,49 ₽, а яйцо С2 «Окское» — 90,99 рублей. Также в последние прошедшие недели стабилизировалась цена на тушку бройлера.

«В торговых сетях — членах АКОРТ средняя минимальная розничная стоимость колеблется вокруг отметки в 200 рублей за кг», — отметил Игорь Караваев.

По его словам, АКОРТ находится в постоянном взаимодействии с госрегуляторами, а федеральные сети продолжают использовать механизм самоограничения наценки, однако он не влияет на цены поставщиков и в условиях роста издержек лишь сглаживает рост цен в розничном секторе. «Решающего позитивного эффекта мы ожидаем от принимаемых мер по ограничению экспорта куриного мяса, открытия импорта яиц и поддержке производителей», — считает Игорь Караваев.

Куриное мясо и яйца не превратятся в деликатес, как икра, в ближайшее время, а останутся массовыми и доступными продуктами, «самым дешевым белком», считают опрошенные эксперты.

Причины роста цен и как их ограничить

Цены на продукцию птицеводства выросли из-за «значительного увеличения спроса в 2023 году», — считают в Минсельхозе. Среди причин роста — и высокая импортная составляющая в производстве. Российские птицеводы покупали в Нидерландах не только оборудование, но и куриц-несушек, которые приносят в два раза больше яиц. Теперь голландских кур стало сложнее завозить для разведения в России, как и импортное оборудование: из-за санкций подорожала логистика, рубль часто падает. На стоимость всех продуктов повлиял и всплеск цен на топливо.

«Яйца в эту осень дорожают ввиду целого ряда факторов», — пояснил Финансам.Mail.ru Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

— Первый фактор — это скачок потребления яиц ввиду подорожания мяса кур и переход покупателей в более дешёвый белковый продукт;

— Второй момент — эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, который приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца;

— Третий фактор — рост себестоимости: удорожание логистики и упаковки, запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов, которые зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом;

— В-четвертых, появился новый фактор, который нельзя не учитывать — нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне. Из-за ослабления рубля многие мигранты уехали из РФ. Чтобы сдержать отток кадров, работающие в этом секторе компании повышают зарплаты.

Логистика в России подорожала на 35%, а по некоторым направлениям — на 60−70%, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его мнению, курица и яйца — «это самый дешевый белок», поэтому на них растет спрос. В России растет и потребление мяса — свинины и говядины, но это не ежедневный рацион, как яйца или мясо курицы. По его мнению, госрегулирование цен может принести убытки бизнесу, а предприниматели не будут работать в убыток.

«На уровне правительства РФ прорабатываются вопросы стабилизации рынка куриного мяса и яичной продукции. Руководство страны располагает различными инструментами от налоговых преференций до понижения или полной отмены импортной пошлины для этих продуктов», — рассказал Финансам.Mail.ru Хаджимурад Белхароев, доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259738&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За последнее время в нашей стране увеличилось потребление мяса птицы и яичной продукции, это связано с их относительной доступностью в ценовом сегменте. Общий рост отрасли за 2022 год составил более 3%, потребность в производимой продукции возросла в разы, поэтому ее стоимость неуклонно увеличивается. Хаджимурад Белхароев доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН

«С началом противостояния с недружественными странами нашу страну покинули многие поставщики и производители белковой продукции, которые попали под ответные ограничительные меры введенные руководством нашей страны. После их ухода, недостаток белковой продукции, население восполняет более дешёвой продукции отечественного птицепрома», — пояснил экономист.

По его мнению, стимулирующие меры, которые прорабатываются с целью насыщения внутреннего рынка, правительством РФ — носят временный характер. Импорт продукции от внешних производителей, никогда не способствовал разращению назревшей внутренней проблемы, поэтому необходимо прорабатывать проблемные вопросы развития отрасли на долгосрочную перспективу, считает Хаджимурад Белхароев.

За 2022−2023 годы в значительной степени подорожали продукты питания, содержащие белок, — это мясная и рыбная продукция. Продукция птицепрома находится в стадии роста стоимости из-за общего подорожания энергоресурсов, поступающих по линии импорта лекарственных средств, добавок к кормам, инкубаторного яйца и суточных цыплят.

«В данном случае необходимо отметить, что мясо птицы и яйца социально значимый продукт, потребляемый всеми слоями населения в ежедневном рационе питания. Производители мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, из-за недостатка сырья, особенно говядины, в больших объемах закупают и перерабатывают мясо птицы, что сказывается ростом стоимости и его дефицитом на внутреннем рынке», — считает Хаджимурад Белхароев.

По его мнению, на долгосрочную перспективу необходимо наладить современное конкурентоспособное производство отечественного птицепрома. Все поступающие в отрасль, по линии импорта, ингредиенты (инкубаторное яйцо, суточные цыплята, добавки к кормам и лекарственные средства) производить в нашей стране. Эти меры будут способствовать поэтапному росту отрасли, насыщению внутреннего рынка и увеличению экспортного потенциала отечественных производителей.

Упадут ли доходы агропроизводителей

«Реализация проработанных комплексных мер руководством страны, никоем образом не повлияют на ретейлеров, сетевых торговых компаний и иных предприятий розничной торговли», — отметил Хаджимурад Белхароев.

Любой импорт продукции, произведенной в третьих странах, негативно сказывается на отечественных производителях, работающих в этом сегменте. Полагаю, что принимаемые меры руководством страны будут детально проработанные, разумные и носящие конструктивный характер, которые имеют цель стабилизации внутреннего рынка нашей страны. Хаджимурад Белхароев доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН

«Одним из механизмов, направленных на замедление инфляции, остается ужесточение денежно-кредитной политики», — напомнила Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам». Оборотные кредиты подорожают для всех производителей, торговый компаний, что вынудит снизить активность — производство, продажи. В это же время, как показывает статистика, потребители предпочитают копить, чем тратить — высокие ставки по вкладам и кредитам, укрепляют сберегательное настроение населения.

На заседании 15 декабря Банк России может повысить ключевую ставку на 1 п.п. до 16%. Такой метод борьбы с инфляцией может сказаться на выручке аграриев и ритейлеров из-за роста процентных платежей, что будет сказываться на располагаемых доходах населения и его покупательной способности. В то же время из-за роста ставок кредитования может вырасти долговая нагрузка компаний, что отразится на их прибыли. Анна Буйлакова аналитик ФГ «Финам»

Более точечными мерами, по мнению аналитика, могут быть ограничение наценок и регулирование предельных розничных и оптовых цен продаж на социально значимые продукты. В условиях роста издержек и сдерживания отпускных цен ритейлеры и аграрии могут испытать сокращение рентабельности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».​​

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