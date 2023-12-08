ФАС сообщила об ограничении наценки на куриные яйца крупными ритейлерами

«ФАС России предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас предложение поддержали торговая сеть «Верный» и гипермаркет «Глобус», который согласился ограничить наценки на один товар в каждой категории яиц. Сеть «Азбука вкуса» согласилась ограничить наценку на яйцо куриное «Окское» категории С2 до 10%.

8 декабря генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить производителей и розничных продавцов куриных яиц на фоне значительного роста цен на эту продукцию. В Генпрокуратуре отметили, что после проверок по всем выявленным нарушениям ведомство примет «исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен».