Эксперты перечислили «черных лебедей» мирового кризиса

Определенные признаки новых «черных лебедей» мирового кризиса уже наблюдаются: это рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, многолетняя эпидемия санкций. Однако собеседники агентства едины во мнении: хоть перегрев на отдельных рынках и в отраслях уже есть, говорить о наступлении новой глобальной встряски пока рано. Главный «лебедь» еще не прилетел.

«Все, что обсуждается сейчас: замедление Китая, рецессия в Европе и США, долги развитых стран — в целом находятся под контролем политиков и властей. И поэтому сюрпризов тут ждать не стоит. Проблем в мировой экономике всегда хватает, но ни одна не выглядит фатальной», — поделился мнением эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Экономика подскажет

Источниками шоков являются значительные накопленные дисбалансы в экономике, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. Популярным примером здесь является устойчивый дефицит бюджета США и накопленный госдолг. Так, согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в октябре, общий размер государственного долга Штатов в 2023 году достигнет 123,3% ВВП.

«Государственный долг США создаёт угрозу дефолта мировой валютной системы. На первом этапе в духе вестерна будет предпринят шантаж основных держателей ценных бумаг: “не будете покупать долговые обязательства — объявим дефолт, тогда потеряете все”», — рассуждает доцент департамента логистики Финансового университета при Правительстве РФ Александр Арский.

В то же время мировой долг по итогам прошлого года вырос до рекордных 92 триллионов долларов, подсчитало ООН, что составляет около 91% глобального ВВП. При этом безопасным уровнем МВФ считает отметку в 60%. Подавляющая часть долга (почти 70%) приходится на развитые страны, главным образом страны «Большой семерки».

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий предлагает также обратить внимание на такой фактор, как вероятность дефолта в стране. Она может определяться с помощью CDS (кредитно-дефолтных свопов). Если эмитент находится в топе рейтинга по ставкам CDS, то велика вероятность его дефолта, поясняет эксперт.

«Например, страны-лидеры рэнкинга по ставкам 5-летних CDS — Египет (1282,63 базисного пункта), Турция (335), Южная Африка (235,4), Бразилия (146,2), Израиль (109,9). Это страны, так или иначе сталкивающиеся с серьезными проблемами. Для сравнения: ставки 5-летних CDS США — 43,2 базисных пункта, а Швейцарии — всего 7,5 (суверенный дефолт крайне маловероятен)», — приводит данные эксперт.

По мнению Николаева из АКРА, источником шоков также может быть снижение глобальной торговли. Статистика крупнейших экономик, с которой ознакомилось РИА Новости, уже показывает замедление. Например, объемы экспорта товаров из США в Китай за девять месяцев этого года снизились по сравнению с прошлым почти на 3%, до 105,9 миллиарда долларов, а экспорт Китая в Штаты за тот же период просел на 24%, до 316 миллиардов долларов.

Экспорт товаров из Китая в ЕС также показал отрицательную динамику: за год он снизился на 17,5%, до 424,1 миллиарда долларов. Европейский экспорт в Поднебесную уменьшился на 1,9%, до 182,6 миллиарда долларов. Экспорт из США в Европу при этом снизился на 2,5%, до 281,21 миллиарда долларов, а европейские поставки товаров в Америку в это же время просели на 1,3%, до 404,03 миллиарда долларов.

Также причиной кризиса может стать формирование проблем на рынке жилья, добавляет Осадчий. Так, например, средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США выросла к максимуму с 2000 года. Не все спокойно и в ЕС: по последним данным Евростата, продажи жилья снизились по сравнению с 2022 годом в 13 из 14 странах, публикующих данные.

«Черный лебедь» пока не прилетел

При этом стоит помнить, что все мировые кризисы в экономике случались тогда, когда их не ждали или почти не ждали. «События, предшествовавшие кризисам, почти не повторялись, кризисы возникали по индивидуальным сценариям. Мировой кризис как обычно случится внезапно и в связи с тем, что сегодня никто не считает проблемой», — рассуждает доцент кафедры экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Эксперт считает, что будущие кризисы могут зародиться и вне экономической сферы. Например, их могут спровоцировать проблемы демографии и миграции, подогреваемые рисками голода в бедных странах. «Причины будущих экономических кризисов нужно искать не на финансовых рынках. Они, скорее всего, уже сейчас зарождаются на рынках продовольствия, в сфере миграции населения и разрыве логистических путей», — полагает он.

И все-таки огорчаться пока не стоит. Осадчий, например, считает, что очередной «черный лебедь» глобального кризиса еще не прилетел. При этом эксперт призывает обратить внимание не фрагментацию мировой экономики: в будущем это может спровоцировать шоки. «Усиливаются мощные структурные изменения в мировой экономике, ведущие к ее фрагментации, к деглобализации, в частности из-за эпидемии санкций. Эти разломы между странами могут стать триггером глобального кризиса», — полагает эксперт.