Ценное в бумагах: за чем следим на неделе с 11 по 17 декабря

В середине декабря будут опубликованы данные по инфляции в США по итогам ноября 2023 г. Прошлое значение находилось на отметке 3,2% в годовом выражении. 13 декабря состоится заседание ФРС. Ожидается, что ставка изменена не будет и сохранится на уровне 5,25%-5,50%. Следом 14 декабря состоится заседание ЕЦБ, в рамках которого будет принято решение по процентной ставке. Текущий уровень — 4,5% годовых. Согласно прогнозам, экономисты не ожидают, что будут внесены изменения.

Во второй декаде декабря будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне и значение динамики ВВП США по результатам 3 кв. 2023.

На российском рынке ключевым событием станет заседание Банка России 15 декабря. В рамках заседания будет принято решение относительно ключевой ставки. Текущий уровень — 15% годовых. Мы ожидаем, что ЦБ РФ может повысить значение до 16% годовых, однако основное влияние будет оказано данными по инфляции. Пока наблюдается замедление темпа роста цен, согласно опубликованным данным Росстата.

Среди ключевых событий рынка акций стоит выделить закрытие реестров на получение дивидендов крупных компаний РФ.

Лукойл планирует закрыть реестр 17 декабря 2023. Размер дивидендов — 447 ₽ на акцию. Уже ближе к концу года дивидендный реестр может закрыть ФосАгро (25.12.2023). Сумма дивидендов 291 ₽ на акцию. 26 декабря дивидендный реестр планирует закрыть ГМК НорНикель на сумму 915,33 ₽ на акцию. Совсем под Новый год (27 декабря) намечено закрытие реестра на получение дивидендов компаниями НоваБев Групп (135 ₽ на акцию) и Газпром нефть (82,94 ₽ на акцию).

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