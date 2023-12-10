ЦБ: массовое внедрение цифрового рубля начнется не раньше 2025 года

Пилот запущен среди сотрудников Центрального банка и клиентов других 13 банков и продлится минимум до 2024 г., при необходимости он может быть продлен, отметил регулятор.

В августе совет директоров ЦБ РФ одобрил бесплатные тарифы на операции с цифровыми рублями для граждан, без комиссии будут проводить операции по открытию и пополнению цифровых кошельков, оплате покупок и услуг, а также совершению переводов.

«Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы — одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться — наличными, безналичными или цифровыми деньгами, в зависимости от своего желания. Что касается бизнеса, то комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными — 0,3%», — заявили в пресс-службе Банка России.

7 декабря Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в налоговую систему сразу во втором и третьем чтениях. С 1 января 2025 г. в случае недостатка или отсутствия денежных средств на счетах налогоплательщиков деньги будут взиматься со счета в цифровых рублях.