ЦБ: массовое внедрение цифрового рубля начнется не раньше 2025 года
Цифровой рубль начнут массово вводить не ранее 2025 г., после завершения пилотного проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.
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Цифровой рубль начнут массово вводить не ранее 2025 г., после завершения пилотного проекта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России.
Пилот запущен среди сотрудников Центрального банка и клиентов других 13 банков и продлится минимум до 2024 г., при необходимости он может быть продлен, отметил регулятор.
В августе совет директоров ЦБ РФ одобрил бесплатные тарифы на операции с цифровыми рублями для граждан, без комиссии будут проводить операции по открытию и пополнению цифровых кошельков, оплате покупок и услуг, а также совершению переводов.
«Бесплатные переводы цифровых рублей на любые суммы — одно из главных преимуществ национальной цифровой валюты. Это позволит гражданам не зависеть от условий и лимитов, который банки устанавливают по своим переводам. При этом человек будет сам выбирать, чем пользоваться — наличными, безналичными или цифровыми деньгами, в зависимости от своего желания. Что касается бизнеса, то комиссии за прием оплаты в цифровых рублях будут минимальными — 0,3%», — заявили в пресс-службе Банка России.
15 августа 2023 г. ЦБ запустил пилотный проект, в котором цифровой рубль используется в реальных операциях. Первая группа участников включает 600 человек и 30 предприятий в 11 городах, а также 13 банков-участников: Альфа-банк, Дом.РФ, Ингосстрах банк, ВТБ, Газпромбанк, «Киви банк», «Ак Барс банк», МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «Синара», Росбанк, а также «ТКБ банк».
7 декабря Госдума приняла закон об интеграции цифрового рубля в налоговую систему сразу во втором и третьем чтениях. С 1 января 2025 г. в случае недостатка или отсутствия денежных средств на счетах налогоплательщиков деньги будут взиматься со счета в цифровых рублях.