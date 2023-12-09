Спрос на участки в регионах с «арктическим гектаром» вырос за год на 45%

Спрос на участки земли в регионах, участвующих в программе «Арктический гектар», вырос за год на 45%, следует из исследования «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении Forbes). Сильнее всего интерес к земельным участкам увеличился в Ненецком автономном округе — на 66%, Красноярском крае (плюс 54%) и Республике Коми (плюс 47%).

Всего осенью в регионах — участниках программы «Арктический гектар» были доступны для приобретения почти 14 500 участков, свидетельствуют данные «Авито Недвижимости».

Больше всего предложений было в Красноярском крае (8446), Архангельской области и Карелии (1832 и 1871 соответственно). Количество доступных для покупки участков выросло в Карелии за год на 4%, в Ямало-Ненецком АО — на 2%, в Красноярском крае — на 1%.

В «Авито Недвижимости» напомнили, что программа «Арктический гектар» стартовала в августе 2021 года, поэтому пока ни один участник не оформил землю в собственность, так как это можно сделать как минимум через 4,5 года после получения участка. После получения документов на собственность землю можно выставить на продажу. По мнению аналитиков «Авито Недвижимости», с этой точки зрения наиболее перспективным регионом сегодня выглядит Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя стоимость участка достигает 2,5 млн рублей, Карелия (1 млн рублей) и Ненецкий АО (0,9 млн рублей). Самые дешевые участки — в Архангельской области и Республике Коми (по 300 000 рублей).

Глава направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин отметил, что в основном в регионах Арктической зоны на «Авито Недвижимости» представлена земля под индивидуальное жилищное строительство и сельхозназначения — их доли среди всех размещенных на платформе участков составляют 49% и 47% соответственно.

Госпрограмма «Арктический гектар» позволяет бесплатно получить земельный участок до 1 га под строительство жилья, возведение промышленного объекта или сельскохозяйственные цели в семи регионах Арктики.

С августа 2021 года ей могут воспользоваться жители Ненецкого АО, Мурманской области, Ямало-Ненецкого АО и отдельных территорий Архангельской области, Красноярского края, республик Карелия и Коми, с февраля 2022 года — все граждане России.

В 2016 году Владимир Путин подписал закон о предоставлении россиянам земли на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование на пять лет, после чего ее можно будет оформить в аренду или получить в собственность. Сейчас программа «Дальневосточный гектар» позволяет бесплатно получить участок размером до 1 га в 11 регионах Дальнего Востока. С 2017 года ею воспользовались более 120 000 человек. В 2021-м правительство расширило действие программы «Дальневосточный гектар» на арктические регионы.

С декабря в России также начала действовать программа «Арктической ипотеки» на жилье в Арктической зоне. Сбербанк и ВТБ сообщили 8 декабря, что уже начали выдавать по ней льготные кредиты. Сбербанк уточнил, что число заявок на такие кредиты превысило 2000, у ВТБ — 1400. Условия по ней идентичны условиям льготной «Дальневосточной ипотеки»: ставка 2% на весь срок кредита, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья, максимальный размер кредита — 6 млн рублей, а срок — 20 лет.