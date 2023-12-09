Почему денежный рынок стал одной из главных инвестиционных идей 2023 года

Денежный рынок — самый большой по объемам торгов на Московской бирже. На этом рынке банки, брокеры, корпорации размещают и привлекают денежные средства для себя и своих клиентов — российского бизнеса и частных инвесторов. В среднем объем торгов превышает 3 трлн рублей в день.

По процентным ставкам заключенных сделок ежедневно рассчитывается индекс денежного рынка RUSFAR, который показывает стоимость привлечения денег на рынке. Обычно значение этого индикатора колеблется в районе ключевой ставки Банка России, но может отличаться исходя из складывающихся на торгах спроса и предложения. Таким образом, инвестируя деньги на денежном рынке, можно получать доходность, близкую к ключевой ставке. А с учетом запущенного несколько месяцев назад Банком России цикла повышения ключевой ставки, такие инвестиции становятся всё более привлекательными.

При этом денежный рынок считается одним из самых безопасных и надежных. В качестве обеспечения по сделкам используются ценные бумаги. Такие сделки называются сделками репо. То есть, отдавая деньги на определённый срок в репо, кредитор получает на это время ценные бумаги заемщика.

Более того, на денежном рынке сделки заключаются с использованием центрального контрагента, который гарантирует исполнение заключенных сделок. Центральным контрагентом на рынках Московской биржи является Национальный клиринговый центр (НКЦ), входящий в группу Московской биржи.

Именно сочетание рыночной доходности, надежности расчетов и концентрации ликвидности делают денежный рынок привлекательным.

Мосбиржа фиксирует, что все больше брокеров и управляющих компаний создают различные инвестиционные продукты для частных инвесторов, основанные на инструментах денежного рынка. Одним из наиболее популярных продуктов становятся биржевые фонды денежного рынка.

Среди других преимуществ инвестиций в биржевые фонды денежного рынка также можно отметить очень низкий порог входа — 150 рублей. Кроме того, паи фондов — это ценные бумаги, поэтому их можно покупать на счета ИИС и получать соответствующие налоговые вычеты.

Считается, что БПИФы денежного рынка больше подходят инвесторам с консервативным риск-профилем. Впрочем, они могут найти место и в более рискованных портфелях в качестве защитного актива. В мировой практике такие продукты становятся особенно популярными в период высоких ставок.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».