С 1 января изменятся правила получения пособий: Кому и как будут делать выплаты

Она отметила, что начиная со следующего года ежемесячную выплату будут делать с месяца рождения ребёнка. Это происходит, если заявление на получение меры соцподдержки было подано не позднее полугода с месяца рождения ребёнка.

Вместе с тем, пояснила Екатерина Туслякова, изменится перечень доходов, учитываемых при определении среднедушевого дохода семьи.

Стоит отметить, что с 1 января при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи будут включаться только супруги, несовершеннолетние дети заявителя и дети, находящиеся под его опекой (попечительством), а также дети-студенты до 23 лет, если они обучаются очно.

Таким образом, теперь при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи не будут включаться все родственники, которые живут вместе с заявителем и ведут с ним совместное хозяйство. Более того, в доходах будут учитываться только суммы, которые люди получают в денежной форме.

Исключены доходы в натуральной форме. При оценке нуждаемости доходы от предпринимательской деятельности станут учитываться за вычетом расходов.

— Право на получение маткапитала имеется у женщин при условии наличия гражданства РФ как у мамы, так и у ребёнка на момент его рождения. Сейчас Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому правило наличия гражданства не применяется в отношении граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Основное требование к ним — это постоянное проживание на вышеуказанных территориях на день принятия в Российскую Федерацию. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у таких граждан независимо от основания и сроков приобретения гражданства РФ. Предполагается, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 года, — добавила Екатерина Туслякова.

Напомним, что сейчас средства материнского капитала можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком, формирование женщиной накопительной пенсии, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребёнка до достижения им возраста трёх лет.

Есть возможность оформить и ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Это могут сделать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения.

Выплата назначается в размере величины регионального прожиточного минимума для детей. В случае изменения этой величины выплата подлежит перерасчёту в беззаявительном порядке с месяца такого изменения.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трёх лет со дня рождения ребёнка. На данный момент выплата осуществляется с месяца рождения ребёнка, если заявление подано в течение трёх месяцев со дня его рождения, а в остальных случаях — с месяца обращения за назначением выплаты.

— В следующем году повысят сумму универсального пособия для семей с детьми и материнского капитала. Индексация традиционно проводится с 1 февраля. Она зависит от размера инфляции. Ожидается, что индексация составит 7,5%, — отметила инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Она отметила, что все изменения в законах сейчас направлены на борьбу с фиктивной самозанятостью, искусственным занижением доходов, а также на более эффективное обеспечение социальной поддержки семей с детьми в России.

— В 2024 году появятся и новые меры поддержки семей с детьми. Например, планируется разрешить использование материнского капитала для реконструкции таунхаусов. Такие изменения направлены на улучшение условий и гибкости для семей с детьми, стимулирование рождаемости и поддержку российской семьи, — рассказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.