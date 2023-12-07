«Мосгорломбард» объявил диапазон цен в рамках IPO на Мосбирже

ПАО «МГКЛ», материнская компания «Мосгорломбарда», объявило ценовой диапазон в рамках первичного размещения акций на Мосбирже. Он составит 3,1−3,5 рубля за одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

В рамках IPO «Мосгорломбард» предложит акции допэмиссии — до 322 580 000 штук. Таким образом, компания может привлечь 1−1,13 млрд рублей. Ожидается, что доля акций «Мосгорломбарда» в свободном обращении составит до 36%. Итоговая цена размещения будет определена по итогам сбора заявок, который продлится с 7 до 13 декабря.

Инвесторы, которые примут участие в IPO, получат право через полгода после даты завершения сделки дополнительно купить по цене первичного размещения акции в количестве до 20% от приобретенного объема. Участвовать в IPO могут российские квалифицированные, институциональные инвесторы, а также неквалифицированные инвесторы при условии прохождения тестирования. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.

МГКЛ объявил о намерении провести листинг в начале декабря. Пока в свободном обращении находятся 872,9 млн обыкновенных акций компании номинальной стоимостью одна копейка каждая и 27 430 привилегированных, номинальная стоимость которых 100 рублей. Обыкновенные акции составляют 76,09% капитала МГКЛ, привилегированные — 23,91%. Компания планирует раздробить привилегированные акции 1 к 100, в результате чего их номинальная стоимость станет одинаковой. Часть из них — до 15 000 штук до дробления — будет распределена в пользу сотрудников. После дробления МГКЛ может конвертировать привилегированные акции в обыкновенные, если это решение поддержат акционеры. В этом случае в обращение поступят 274,3 млн обыкновенных акций, а привилегированные будут погашены. В итоге уставный капитал МГКЛ будет состоять на 100% из обыкновенных акций в количестве 1 147 200 000 штук без учета допэмиссии, которая будет размещена в ходе IPO.

Выручка «Мосгорломбарда» по итогам девяти месяцев 2023 года составила 1,158 млрд рублей, что на 4,1% больше, чем было годом ранее. Чистая прибыль за тот же период составила 55,8 млн рублей против прошлогоднего убытка в 17,9 млн. EBIТDA по итогам девяти месяцев составила 406 млн рублей, увеличившись на 60% за год. Активы МГКЛ выросли на 22,9% и составили 2,7 млрд рублей.